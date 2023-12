La casa real difunde una foto de Federico de Dinamarca y se desatan los comentarios

La casa real danesa se encuentra inmersa, como muchos, en los preparativos de las fiestas navideñas. Este domingo, desde su perfil oficial, se compartió la foto del príncipe Federico encendiendo las velas de una corona de adviento.

El heredero, de 55 años, aparece con un jersey de rayas en tonos cálidos sobre una camisa azul y con gesto de estar concentrado en la tarea.

La instantánea, que supera de largo los 37.000 me gusta, se ha llenado de comentarios y no de tono navideño, sino destacando que no esté acompañado por su familia y bromeando con que está "solo en casa", como la película de Macaulay Culkin.

Muchos se entienden, además, en el contexto de la publicación hace unas semanas en Lecturas de unas fotografías en las que aparecía paseando por Madrid con la socialité Genoveva Casanova.

Numerosos usuarios se preguntan dónde está Mary, en referencia a su mujer, Mary Donaldson. Su esposa se encuentra en Australia, donde está haciendo una visita a su familia.

Hace unos días, en la misma cuenta, la casa real danesa publicó un vídeo de toda la familia trabajando en equipo para montar el árbol de Navidad en el palacio.