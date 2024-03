La entrañable felicitación de Demi Moore a Bruce Willis por su 69º cumpleaños

La relación entre Demi Moore y Bruce Willis acabó en el 2000, aunque ambos han mantenido su relación como amigos e incluso pasaron parte de la pandemia juntos. En esta ocasión Moore ha querido mostrarle su cariño en redes sociales para celebrar su 69º cumpleaños.

El actor, que fue diagnosticado de afasia en 2022, está apartado desde entonces de la vida pública. La familia de Willis anunció entonces que dejaría de trabajar y protagonizar nuevos proyectos. Tras el diagnóstico, su mujer Emma Heming, habló del proceso degenerativo de su capacidad y las consecuencias de la enfermedad y la frustración que le produce.

Este miércoles, además de celebrar una fiesta íntima con Willis, la actriz ha compartido un post de Instagram con varias fotos junto al actor de cintas como Jungla de cristal: la primera acompañándolo y cuidándolo y otras dos de él cuando sus hijas en común eran pequeñas.

"¡Feliz cumpleaños, BW! Te amamos y estamos muy agradecidos de tenerte", ha escrito junto a las imágenes.

Su hija Scouter, fruto de su matrimonio con Moore, también ha compartido un post en Instagram con varias imágenes junto a su padre, algunas también cuidándolo estos últimos años.

"Oh Daddio, ser amado por ti es un regalo. Eres el papá más divertido, más tierno, encantador, fuera de este mundo tonto, talentoso y mágico. Estas fotos que he mirado me llenan de la más profunda gratitud por elegirnos para pasar esta vida juntos. Soy tu primer bebé y a veces desearía ser lo suficientemente pequeña como para volver a acurrucarme en tu pecho y reír y abrazarte. Te amo tan profundamente dentro de mis huesos que no sé cómo mis músculos los sostienen. Eres el mejor papá que jamás podría esperar. Gracias por tu generosidad, tu tontería y corazón. Lou te ama tan fuerte. Feliz cumpleaños Daddio", ha escrito.

También ha compartido un cariñoso mensaje su hija Rumer, que ha compartido también una serie de instantáneas de su infancia. "Es increíble cómo ha cambiado tan poco a pesar de que han cambiado tantas cosas. Mi papá es uno de mis mejores amigos, quizás ahora en un nivel más profundo que nunca, honestamente. Aprecio su cariño y la inmensa libertad con la que siempre nos ha amado", ha empezado diciendo.

La intérprete, de 35 años, ha recuperado en su publicación la foto de su "baile de debutante". "Mi mamá me hizo tomar lecciones de vals, pero luego, cuando mi papá y yo comenzamos la noche bailando, le pregunté si sabía lo que estaba haciendo y me dijo: 'simplemente vamos a hacerlo' y lo hicimos. Me llevó por ese elegante salón de baile con la confianza del chico de Jersey y una elegancia traviesa que rezo todos los días por haber heredado", ha detallado.

Para acabar, ha definido a su padre como un "hombre tierno, de mal humor, hermoso y muy pisciano, cuyo profundo amor por su familia solo puede sentirse, no expresarse". "Cualquier palabra que utilice sería lamentablemente inadecuada. Así que en lugar de eso quiero decirte gracias por amar a mi papá, gracias por compartir tus historias de lo que él significa para ti, es un gran regalo sentir tu amor. Feliz feliz cumpleaños", ha concluido.