La madre de Mario Biondo estalla por el documental sobre su hijo: "Nadie tiene derecho a hacerme esto"

Han pasado diez años desde que el cámara de televisión Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, apareció muerto en su casa del barrio madrileño de Lavapiés.

Los interrogantes sobre lo que sucedió esa noche en el hogar de los Biondo-Silva lo convirtieron en el caso más mediático de los últimos años. La policía cerró la investigación concluyendo que se había tratado de un suicidio. Su mujer y su familia emitieron un comunicado anunciando que se había tratado de "un desgraciado accidente". Y tiempo después, los padres del fallecido recurrieron a la justicia italiana para aclarar las circunstancias de su muerte, convencidos de que podría tratarse de un asesinato.

En estos días, el caso ha vuelto a saltar a la actualidad con la emisión del documental de Netflix Las últimas horas de Mario Biondo, que pretende esclarecer lo ocurrido aquel 30 de mayo de 2013.

En un primer momento, los padres de Mario Biondo iban a participar en esa producción audiovisual hasta que descubrieron que Guillermo Gómez, exrepresentante de la presentadora de Maestros de la costura es el productor del documental. Además, él también se pone frente a la cámara para dar la versión de lo vivido por Silva en esos duros momentos. Fue entonces cuando Santina D'Alessandro y Pippo Biond abandonaron el proyecto.

Los padres de Mario Biondo arremeten contra el documental

Este jueves, la plataforma ha estrenado el controvertido documental y la madre de Mario Biondo ha querido hacer pública su opinión al respecto con un vídeocomunicado difundido por Europa Press.

"Es muy difícil para una madre perder un hijo, pero es aún más difícil sentirse usada por quien se aprovecha de tu dolor", comienza diciendo.

"Cuando acepté con The Voice Village (la productora) poner al descubierto mis sentimientos para hablar de mi hijo y de su muerte, nunca hubiera esperado que detrás de todo esto estaba la exgerente de Raquel, la viuda de mi hijo. Me engañaron, engañaron de una manera disimulada. No sé cómo seré el documental ni lo puedo imaginar, pero estoy segura de que me dolerá mucho y nadie tiene derecho a hacerme esto", explica Santina D'Alessandro.

La familia estudia emprender medidas legales contra Netflix "ante la posible parcialidad, si la hubiere, en la producción, basada en inexactitudes, inconcreciones o manipulaciones de la información facilitada por la familia de Mario Biondo". "La familia solo quiere saber la verdad de lo que pasó, y así cerrar, que no olvidar, una etapa durísima de sus vidas. Y documentales como este podrían distorsionar esta verdad, único fin que se persigue", explicaban desde el bufete de abogados de la familia Biondo.