La medida que deben cumplir Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en cada sesión del juicio a Daniel en Tailandia

Este miércoles se han reanudado las sesiones del juicio de Daniel Sancho por el asesinato al cirujano colombiano a Edwin Arrieta en Tailandia tras el receso de cinco días por el Año Nuevo Budista (Songkran).

El proceso judicial se alargará hasta el próximo 3 de mayo y la sentencia no se conocerá hasta entre 4 y 8 semanas después de finalizar el proceso. Esta semana contará con los testimonios de varios policías forenses, que han participado en la investigación del juicio.

Estas sesiones, al igual que las de la semana pasada, también serán a puerta cerrada y con la prohibición del juez de informar sobre el caso y de lo que ocurre en el interior de la corte provincial de Koh Samui, donde solo se le permite el acceso a una veintena de personas debido al impacto mediático del caso.

Por este motivo, los padres de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, tienen que acatar una serie de normas antes de acceder al tribunal, al que ambos se han trasladado desde la semana pasada.

Además de tener que cumplir con las indicaciones del juez de no poder filtrar información, tienen que pasar un registro antes de entrar al tribunal, al que no pueden acceder con teléfonos móviles para evitar grabaciones, y tienen que cumplir determinados requisitos como no mirar a la cara al juez.

Tampoco pueden tener gestos como cruzar las piernas o los brazos mientras estén sentados, ya que se considera una falta de respeto. Tienen también que dirigirse al juez mediante una reverencia, y solo cuando él lo solicite.

También tienen que comportarse y vestirse "de forma decorosa" evitando minifaldas o pantalones cortos, escotes y calzado que muestren los dedos de los pies o los talones. Esto se debe a las indicaciones que ha establecido el Rey Rama X (Maha Vajiralongkorn) para todos los tribunales de Tailandia.