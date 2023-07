Las imágenes de Rosalía que han cobrado otro sentido tras su ruptura con Rauw Alejandro

Getty Images for Coachella

La supuesta ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro que este martes hizo pública la revista People ha puesto las redes patas arriba. La catalana y el puertorriqueño se habían comprometido tras tres años de relación y lo habían anunciado de la forma más romántica posible: con el videoclip de su canción Beso. Sin embargo, según la revista y como ya especulaban los fans por las publicaciones en redes sociales, ambos habrían puesto punto final a su relación.

Aunque la ruptura ha sido de lo más inesperada, muchos seguidores de la cantante de Motomami se han dado cuenta ahora de algunos detalles de las últimas publicaciones de la catalana, en las que aparecía llorando. Por ejemplo, el pasado 16 de julio compartió en Instagram varias fotos bajo el título "días de todo" y en una de ellas aparecía llorando, lo que ahora relacionan con la ruptura con el intérprete de Todo de ti.

Algunos incluso le han dejado en las últimas 24 horas mensajes de ánimo y cariño como "ahora entendemos esas lágrimas", "si me entero que estás llorando por lo que creo que estás llorando...", "te queremos Rosi" o "llevas dos años subiéndonos en tu moto, ahora es tiempo de que te llevemos las motomamis, te queremos".

Otros momentos que los fans han relacionado con la posible ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro han sido las lágrimas que derramó en su actuación el pasado sábado 23 en el Lollapalooza París al interpretar el tema Beso, que forma parte de su EP conjunto con Rauw Alejandro, y Hentai, canción de su último trabajo que dijo que estaba dedicada al cantante.

Precisamente en París, horas antes de ese último concierto en su gira, se encontró con algunos fans con los que posó para unas fotos. Sin embargo, el rostro de la catalana distaba mucho de su habitual sonrisa junto a sus seguidores. Algo que para sus fans también era síntoma de su difícil situación sentimental.

Algunos otros seguidores de la cantante también se han percatado de que no dio las gracias a Rauw Alejandro tras el final de su gira Motomami. "Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", señaló. Además, algunos han visto un posible guiño a su situación personal al calificarlo como un "huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas".

A pesar de todos estos indicios, por el momento ni Rosalía ni Rauw Alejandro han desmentido ni confirmado la noticia de su ruptura. De hecho, incluso hay seguidores que lo ven como una posible estrategia de marketing para presentar el videoclip de Promesa.