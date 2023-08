Laura Escanes casi quema su casa al hacer un ritual con la Luna llena

Superar etapas y cerrar fases. Son pasos vitales que cada uno va haciendo a su ritmo. Algunos aprovechan a dar ese paso adelante cuando culmina algún período natural, como el ciclo lunar. Y es que la llegada de la Luna llena está cargada de simbolismo para muchos. Tanta, que hay quien emplea el plenilunio para hacer algunos rituales con los que hacer este borrón y cuenta nueva tan necesario.

Es lo que ha hecho Laura Escanes. Aunque, en su caso, el rito ha podido finalizar con consecuencias fatales. La influencer y modelo de origen barcelonés ha compartido a través de su perfil de Instagram cómo casi prende fuego a su casa en su intento de soltar algunos elementos de su vida. "No sé si vosotros hacéis estas cosas, si hacéis caso o no", ha comenzado a relatar Escanes, "pero, con esto de la Luna llena, me ha apetecido escribir una carta, como muy intencionada. Para mí", ha proseguido.

El procedimiento a seguir pasa por escribir en un papel "una lista, siendo consciente de lo que estás pidiendo y quieres soltar" para, a continuación, quemarlo. Y, en el momento de proceder a hacer desaparecer el pedazo de hoja, tuvo lugar el percance. "¡Un poco más y se me incendia la casa!", ha expresado.

Falta de previsión

"No sé si es que he pedido muy fuerte o es que soy una patosa", ha añadido bromeando sobre el asunto. En cualquier caso, tras lo ocurrido, ha puntualizado que ha "intentado pararlo". Pero, según ha relatado, no había tomado las precauciones suficientes. "No tenía ningún cuenco de agua para dejarlo", ha confesado. "Soy así de tonta, que no he pensado en nada", ha apostillado.

Y, aunque el incidente podría haber ido a mayores, lo único que ha sufrido daños es la alfombra de la habitación en la que trató de hacer el ritual. "De repente, casi me quemo la mano", ha proseguido contando. Puesto que, tras soltar el recipiente, "se me ha caído en la alfombra y ha dejado una mancha", ha añadido.