Lecquio: "Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable es Ana Obregón"

Europa Press via Getty Images

El tema lleva coleando unas semanas y ocupando tertulias y crónicas de la prensa rosa. Todo empezó cuando se filtraron unos documentos sobre las cuentas de la Fundación Aless Lequio, creada para potenciar la investigación contra el cáncer.

Según las informaciones que se publicaron a partir de esos papeles, en el ejercicio 2023 no se habían aportado a la fundación cantidades procedentes ni de la venta del libro El chico de las musarañas, ni de las exclusivas que la celebrity ha dado a partir del nacimiento de su nieta —la presentación, su primer verano en Mallorca y el bautizo—.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha sido la misma Ana Obregón la que ha asegurado públicamente en varias ocasiones que el dinero obtenido por sus posados y entrevistas en la revista Hola! y el obtenido por la venta del libro –que empezó a escribir su hijo y terminó ella— iba a ser donado a la fundación que ella misma preside.

Unos días después, Ana Obregón hizo público un comunicado en el que aclaraba que desde la fundación no se había hablado con ningún medio y que esas informaciones no procedían de ninguna fuente fiable. Además, aclaraba que la donación de derechos de autor no se había hecho aún porque "está sujeta de forma contractual a la finalización del año fiscal". Sobre las exclusivas, ningún comentario en ese escrito que subió a Instagram.

Alessandro Lequio, en el foco

Cuando salieron a la luz estas cuentas hubo quien señaló a Alessandro Lequio como la persona que lo había filtrado, algo que él ha desmentido una y otra vez en los programas en los que colabora.

Este miércoles, el padre de Aless Lequio ha estallado en el programa Vamos a ver, donde ha querido, de una vez por todas, acabar con las insinuaciones de irregularidades en la gestión de la fundación: "A mí lo que me molesta y duele es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras. Las cuentas de la fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están".

Molesto y enfadado, ha reprochado a Obregón algunas de sus declaraciones con las que adquirió el compromiso —"que no obligación"— de donar sus exclusivas a la fundación. "Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón", ha llegado a decir durante esta intervención.

Pese a todo, también ha querido aclarar que "no hay ningún enfrentamiento" entre ellos y que siempre la va a "defender" porque es la madre de su hijo.