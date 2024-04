Los forenses analizan una prueba clave en el juicio de Daniel Sancho: "No son naturales"

Continúan las rondas de testigos de la Fiscalía en el juicio a Daniel Sancho en Tailandia. Este martes han pasado por la corte provincial de Koh Samui dos médicos forenses que analizaron parte de los restos de Arrieta y se prevé que esta tarde declare el teniente coronel Somsak Noru, quien interrogó a Sancho entre los días 5 y 6 de agosto.

Los médicos forenses han dado detalles sobre el análisis de los restos de Edwin Arrieta, especialmente su cráneo, donde se presentaban algunas de las principales lesiones. .

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según han declarado en la sesión de este martes, los golpes que encontraron en el cráneo del cirujano "no son naturales, sino fruto de una contusión o golpe con mucha violencia". También han apuntado que Arrieta "tenía hundidas las cuencas de los ojos y fracturada la nariz, además del golpe en la zona occipital".

Con respecto a estas lesiones y como viene siendo habitual en el proceso, Sancho ha preguntado a los testigos de la Fiscalía. Concretamente, ha interpelado a uno de los forenses y le ha cuestionado si estas heridas se produjeron antes o después de la muerte.

El forense no ha dudado a la hora de señalar que se produjeron "antes de la muerte" de la víctima. Esto podría apuntalar la versión de la defensa de Sancho, que argumenta que se produjo una pelea y la muerte de Arrieta fue accidental.

En unas declaraciones a la agencia EFE el pasado 13 de marzo, Daniel Sancho aseguró que estaba convencido de que iba a ser absuelto porque la muerte de Edwin Arrieta se produjo durante una pelea en defensa propia que él no había comenzado. "Me siento con ganas de afrontarlo, de que por fin se me escuche y poder aclarar las distorsiones, los malentendidos y todas las mentiras que se han dicho", dijo el joven cocinero.