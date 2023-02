Madonna habla por primera vez de sus operaciones estéticos: "Mirad qué mona estoy ahora"

Desde su aparición el pasado 5 de febrero en la 65ª entrega de los premios Grammy, el físico de Madonna no ha dejado de ser criticado y comentado. La reina del pop apareció en la entrega de premios para presentar la que fue una de las actuaciones más aplaudidas de la noche, a cargo de Sam Smith y Kim Petras, pero lo que llamó la atención de los espectadores fue su rostro.

Lejos de andar con especulaciones, la cantante de temas como Hung up ha dejado claro este lunes en Twitter que se trataba de un retoque estético, pero ha ironizado con que ya se le ha bajado la hinchazón del postoperatorio.

"Mira qué mona estoy ahora que se me ha bajado la inflamación de la cirugía jajaja 😂", ha escrito la artista.

Se trata de la primera vez que Madonna habla abiertamente de sus operaciones estéticas con las que tanto se ha especulado. Sí que respondió a quienes la criticaban días después de la gala, el 8 de febrero, a través de un post de Instagram.

"Estoy, una vez más, atrapada en la mirada hostil del edadismo y de la misoginia del mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a exaltar a las mujeres mayores de 45 años y que siente la necesidad de castigarlas si tienen determinación, son trabajadoras y aventureras", empezó diciendo la cantante que aprovechó la ocasión para declarar que ha sufrido humillaciones desde que empezó su carrera.

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora", añadió. "Estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años", sentenció.

Además, en su post parafraseó a Beyoncé para decirle a sus fans que "no le romperán su alma". La cantante dejó claro que no va a cambiar su actitud y deseó "muchos años más de comportamiento subversivo" y de enfrentarse al patriarcado.