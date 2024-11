Malú cuenta por primera vez que tuvo trastornos alimenticios: "No es fácil salir de ahí, pero se sale"

La cantante Malú ha repasado sus 25 años de carrera musical en el último episodio de A solas con, el podcast de Vicky Martín Berrocal. En la charla, de una hora de duración, la artista toca muchos otros temas personales y, entre otros, se sincera sobre los problemas con la comida que sufrió.

Malú, de 42 años, reconoció que había tenido complejos con su cuerpo y "trastornos con la comida": "Empezar a comer menos, la obsesión por la delgadez". "Se me fue bastante de las manos", admitió.

"Yo seguía trabajando, seguía con mil cosas, no podía centrarme en eso, y eso estaba, iba y venía, hasta que ya dejó de venir. Hasta que un día dije: 'Ya, ya está", contó. Berrocal alabó que hablara abiertamente sobre este problema cuando tiene tantas mujeres fans a las que puede ayudar con su testimonio. "Es increíble que siga pasando tanto", reflexionó la cantante.

"Al final es duro el daño que te haces a ti mismo. Sinceramente, creo que sigue formando parte de esa forma de autoagresión, de no estar bien contigo mismo", agregó.

Según Malú, "no es fácil salir de ahí, pero se sale". Ella inició un tratamiento que no siguió "porque tenía que trabajar": "Era más el afán por tapar lo que estaba pasando que por hacer lo que había que hacer y, en un momento dado, ingresar, que era la solución. Eso hubiera sido un escándalo mediático y no queríamos que pasara".

"Y fui yo. Estuve un montón de años con el sí, con el no. Quité todos los pesos de mi casa, espejos... todo como no ver constantemente mi imagen, cosa que no es fácil", relató. "Íbamos a sacar Guerra fría y estuve un mes sin poder dormir. Fíjate qué tontería. Un mes entero", continuó. Le pidió ayuda a un amigo médico y éste le recomendó consultar con un psiquiatra.

"Fui y en la charla para contarle que no podía dormir a ver si me podía dar algo le conté que había tenido trastornos alimenticios, porque a mí en su momento me dijeron 'eres anoréxica, eres tal y eres cual", recordó. En esa charla, que calificó de "chula y corta", el especialista le dijo que no era anoréxica, sino que tenía "como conducta". "Así que llegué a mi casa y dije: 'Oye, que no estoy enferma, no me pasa absolutamente nada, se acabó'. Seguí en mi dinámica de no pesarme y hasta hoy", agregó. "Te puedo asegurar que me ceno fabadas, como una campeona, que me encanta", apostilló.

"Mi cuerpo, a día de hoy, me da lo mismo. Me encanto", aseguró Malú, que recalcó que nunca había contado nada de todo esto de manera pública.