Malú se marca un Shakira en su última canción, con una letra cargada de mensajes ¿a Albert Rivera?

Al igual que ocurrió con las cuatro canciones en las que Shakira se despachó sobre su ex, Gerard Piqué, los fans y no fans de Malú están analizando con lupa la letra de su nuevo single, el primero tras hacerse pública su ruptura con el expolítico Albert Rivera.

Titulado Ausente y con letra de Pablo Alborán, es toda una canción de desamor y de "malquerer", que comienza con un "No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo", que habla de "eres un extraño que pasea por mi casa" y que incluye un llamativo "Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes".

Malú y Albert Rivera mantuvieron una relación de cuatro años, de la que nació su hija Lucía, de tres años. A ella parece referirse en la canción cuando menciona: "Pase lo que pase, ella va primero".

En los últimos meses los rumores de crisis fueron in crescendo y hace unas semanas se publicaron unas fotos del exlíder de Ciudadanos dándose un 'cariñoso baño' en Ibiza con la actriz Aysha Daraaui. También se le ha relacionado con la experta en eventos Carla Cotterli.

"No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa", fueron las primeras palabras de Malú en una entrevista en Elle. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más", agregó.

Letra de Ausente, de Malú

No entiendo por qué me siento tan sola

cuando estoy contigo.

Explícame el problema

porque yo no lo consigo.

En qué lugar te busco

cuando escapas de mi boca.

Quien te entienda ahora

será porque también se volvió loca.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres cuando ves el precipicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.

No entiendo por qué me miro al espejo

y me siento rara.

No paro de llorar a solas,

este dolor no para.

A qué lugar me mudo

para empezar de nuevo.

Pase lo que pase… ella va primero.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que te inventes.

Yo te levanté y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.