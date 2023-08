Quién es Aysha Daraaui, la actriz con la que relacionan a Albert Rivera

Tras conocerse su ruptura con Malú, Albert Rivera podría haber rehecho su vida. Según ha publicado este miércoles Lecturas, el exlíder de Ciudadanos habría pasado parte de sus vacaciones en Ibiza con la actriz Aysha Daraaui, con quien, según la publicación, se ha dejado ver en actitud cariñosa.

"Yo estoy muy bien. No he hecho declaraciones sobre mi vida y tampoco lo haré ahora. Entiendo que es vuestro trabajo y que lo intentéis, pero no participo de esto y no diré nada", señaló Rivera a los reporteros a finales del mes de junio, cuando se confirmaba ruptura con Malú.

Desde entonces, se le ha relacionado con diversas mujeres, entre ellas la diseñadora Fiona Ferrer, con la que acudió a la fiesta de cumpleaños de El Turronero. Pero la última es la actriz catalana de origen marroquí llamada Aysha Daraaui, con la que ha estado muy cómplice en las playas de Ibiza.

Lecturas publica varias imágenes de ambos dándose un baño en el Mediterráneo y paseando en barco junto a sus amigos en común, los actores Macarena Gómez y Aldo Comas, lo que ha llevado a especular con una posible relación. De hecho, este último compartía una imagen junto a Rivera en Instagram con el mensaje: "Sin amigos la vida sería un aburrimiento". Sin embargo, en ninguna de estas imágenes aparecen juntos, como sí lo hacen en las captadas por los reporteros de Lecturas.

Por el momento, ninguna otra publicación ni los propios Rivera y Daraaui han compartido imágenes juntos ni han confirmado esta información.

Con un marcado perfil profesional y defensora de los derechos LGTBI

Daraaui es una actriz catalana de origen marroquí que ha participado en producciones como El Inocente o No matarás. La intérprete cuenta con varias nominaciones a premios gracias a su trabajo en la cinta Cuento de primavera.

Además ha aparecido en series como Amar es para siempre y la webserie LGTBI Notas aparte que, según la descripción de YouTube, "nace con el objetivo de facilitar la salida del armario a todas aquellas chicas que puedan sentir reparo a la hora de admitir quién realmente son".

De hecho, la lucha y visibilización del colectivo es protagonista de muchas de sus publicaciones en redes sociales.

Aunque en Instagram no comparte mucha información personal y de sus relaciones sentimentales, Daraaui centra su perfil en promocionar sus producciones y en compartir imágenes junto a sus compañeros en los rodajes.

También comparte imágenes de sus numerosos viajes, ya que la actriz ha viajado por el mundo incluso antes de dedicarse a la interpretación. Según Lecturas, fue niñera en Indonesia y se dedicó durante varios años a organizar eventos en México.

Además, es una apasionada de los animales, concretamente de los caballos y practica hípica. También es aficionada al pole dance, hace yoga y no duda en practicar paddle surf durante sus vacaciones.