El desamor de Shakira, en cuatro actos: de 'Te felicito' a 'TQG'

En los últimos meses, el mundo ha sido testigo de la evolución de Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué con tan solo escuchar la música de la colombiana. A través de cuatro canciones y de forma a veces más sutil y a veces en forma de misil, la artista ha ido expresando cómo se sentía, desde el dolor al despecho hasta llegar al empoderamiento.

Repasamos los mensajes que ha ido dejando Shakira y cómo ha narrado su separación a través de sus cuatro últimas canciones:

Te felicito: la decepción

Hace 10 meses, en abril de 2022, Shakira dejó caer su primera bomba en forma de Te felicito, su colaboración con Rauw Alejandro, aunque en un primer momento no se percibió como tal. Fue en junio, cuando confirmó que se estaba separando de Gerard Piqué, cuando muchos revisitaron la canción para darse cuenta de que Shakira había plasmado ahí su decepción.

Fue ahí cuando se puso cara al 'te felicito, qué bien actúas' o al 'Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver / Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien'.

Los fans se percataron también de otro detalle no menor que aparecía en el videoclip, justo en una escena en la que Shakira abría una nevera. La escena no hizo más que alimentar la teoría de la mermelada, no confirmada pero que sostiene que la cantante se enteró de la supuesta infidelidad del futbolista al darse cuenta de que alguien se comía su mermelada cuando ella estaba fuera.

En una entrevista, una periodista británica preguntó a Shakira por ese momento: “No vas a la nevera a coger la leche. Di qué buscabas. “La verdad”, respondió Shakira. “Creo que le pasa a las mujeres alguna vez en su vida, crees que estás en una relación real y no es lo que parece...”

Monotonía: el desconsuelo

En octubre llegó Monotonía, junto a Ozuna, con versos como 'De repente, ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo' y otros que dejaban entrever cierto empoderamiento de la cantante, como 'Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí'.

El videoclip era toda una oda al desconsuelo, con literalmente una Shakira con un agujero en el pecho después de que un hombre, misteriosamente parecido a Piqué, le disparara con un bazoka.

Mucho juego dio también la escena final, en la que la cantante guardaba su corazón bajo llave.

BZRP Music Sessions #53: el despecho

Shakira estrenó 2023 sin pelos en la lengua y con un hit mundial: su sesión con Bizarrap, célebre por la alusión directa a Clara Chía con el 'clara-mente', el 'sal-pique', y las comparaciones entre Rolex y Casio y Ferrari y Twingo dejó ver a una mujer despechada que ya no quería llorar, sino facturar, y que valía 'por dos de 22'.

Tanto debió escocer a la otra parte que Piqué no tardó en entrar al trapo y aparecer primero con un Casio y luego metido en un Twingo.

La canción sonó a ajuste de cuentas y también a una cuenta que no paraba de subir, la de las reproducciones y, por tanto, la de los ingresos. Según las estimaciones, Spotify paga entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción y YouTube, 0,00069. Solo en esta última plataforma el tema lleva 350 millones de visualizaciones.

TQG: la superación

'Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido / Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido / Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río', proclama Shakira en la canción que ha visto la luz este viernes, su colaboración con Karol G.

La cantante incluso se autocita cantando 'Tú buscando por fuera la comida / Yo diciendo que era monotonía' y vuelve a dejar deslizar la idea de que Piqué podría haber querido volver con ella.

Shakira también deja patente que ella ya es otra, mejor y más fuerte: 'Tú te fuiste, yo me puse triple M / Más buena, más dura, más level'.

No hay que perder de vista que Shakira está inmersa en la preparación de un nuevo disco, que todo apunta a que saldrá este mismo año —sería el primero tras seis años—, por lo que no es descartable que pronto haya nuevos temas 'pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'.