Manuel Díaz 'El Cordobés' se reconcilia con su padre tras 54 años: "Todo llega"

El diestro Manuel Díaz El Cordobés se ha reencontrado públicamente con su padre, el también torero Manuel Benítez El Cordobés, por primera vez en 54 años.

El encuentro ha tenido lugar este martes en Córdoba, en el 20º aniversario de la proclamación de Benítez como V Califa del toreo. "No tengo palabras, estoy muy contento con todo, todo viene en su momento, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a navegar en el mismo barco", dijo Benítez a los medios presentes a su llegada al evento.

Sobre Díaz, dijo que es un hombre "muy cariñoso, bastante luchador y un torero de casta, su señora también es muy buena y los niños". El Califa del toreo ha asegurado que esto es algo que ocurre "en todas las familias", pero que a partir de ahora se va a producir un reencuentro entre ambos.

"Nos queda todavía mucho camino para dialogar, para navegar y pasar muy buenos ratos juntos. Todo lo que antes no hemos disfrutado, lo vamos a disfrutar ahora. Ya estamos de acuerdo en todo. Él es mi hijo y yo soy su padre", señaló.

Tal fue la complicidad entre ambos durante el evento que Díaz compartió también una instantánea con su padre en Instagram bajo el título "¡La foto de mi VIDA!".

Las reacciones no se han hecho esperar y la foto ha recibido numerosos comentarios alegrándose de la reconciliación, entre ellos los de su exmujer Vicky Martín Berrocal o los de su hija Alba Díaz.

Díaz ha estado gran parte de su vida buscando el reconocimiento de Manuel Benítez como su padre. En 2016 decidió hacer una petición de paternidad ante la justicia y, finalmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba determinó que era hijo biológico "no matrimonial" del veterano diestro con un 99,9% de coincidencia en las pruebas de ADN.

La motivación de retomar la lucha fue precisamente sus hijos. "Me preguntan que por qué no viene el abuelo, que por qué él no quiere hablar de mí. Es muy fuerte", dijo en una entrevista en Mi casa es la tuya (Telecinco).

Un año más tarde de los resultados, Benítez reconoció a Díaz como su hijo, algo que iniciaría el acercamiento entre ambos.

El pasado mes de noviembre El Cordobés anunció su retirada de los ruedos, apenas unos meses después de que Benítez tuviera que ser operado de urgencia.

En enero, Díaz sorprendió a todos compartiendo en redes sociales un vídeo de Benítez toreando una vaquilla con el siguiente mensaje: "Orgulloso de ser hijo tuyo".

Este primer encuentro hizo que el diestro anunciara un acercamiento público próximo, que tenía como fecha señalada este martes.