Mercedes Milá, rescatada en alta mar

Ella misma ha sido la encargada de contarlo en directo en sus redes sociales. La periodista Mercedes Milá ha vivido unos angustiosos momentos en alta mar y ha tenido que ser rescatada tras quedarse sin gasolina la embarcaciòn en la que navegaba junto a su sobrina y su perro.

"Estamos en mitad de un pequeño naufragio porque nos hemos quedado sin gasolina. A mi no me ha pasado jamás en la vida y hoy me ha pasado. No había gasolina en el puerto de Mahón y hemos dado una vuelta por el puerto pero no hemos tenido suficiente", cuenta la periodista en un vídeo que ha colgado en Instagram.

Junto a este vídeo, ha subido otras imágenes en las que se aprecia cómo el barco en el que navegaban se acerca peligrosamente a unas rocas hasta que han sido salvadas por un amigo, el doctor Javier Herrero que ha llegado con combustible en una lancha.

Aunque la situación parecía complicada, Milá y su sobrina parece que no han perdido la calma y han tomado las riendas de la situación. Relajado también parecía estar su perrito Scott, del que no se separa, que descansaba tranquilamente en la cubierta del barco o sobre las piernas de su ama después del susto.

La presentadora se encuentra de vacaciones en Menorca donde disfruta de paseos en alta mar, de ricos helados y de rutas en bicicleta, con Scott dentro de la cesta.