Mercedes Milá se dirige directamente a Bertín Osborne y se muestra implacable: "Es tan repugnante"

Bertín Osborne se ha convertido en uno de los nombres propios del día después de que la revista Lecturas haya contado que va a ser padre por sexta vez a sus 69 años. Según la publicación, Marlises Gabriela Guillén, de 32 años y con quien se le venía relacionando desde abril, está embarazada de tres meses.

El cantante se ha pronunciado a través de la periodista Beatriz Cortázar, que en Las mañanas de Federico ha afirmado que el el propio Osborne le ha contado que el embarazo no es buscado.

"Son accidentes que pasan todos los días", ha dicho Cortázar por boca de Osborne que, según ha apostillado la periodista, asumirá su responsabilidad pese a no haber sido un embarazo planeado.

Estas palabras han llegado hasta Mercedes Milá, que en unos stories ha decidido responder directamente al cantante porque le ha salido del alma: "Nos conocemos hace muchos años pero esta reacción tuya al embarazo con la chica a la que estabas, estás o lo que sea, el caso es que has tenido relaciones con ella, o sea, te has acostado con ella, la has metido en caliente digamos así".

Sobre la reacción en cuestión ha dicho: "Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, tan triste, tan antigua. Es tan como ocurría antes cuando las mujeres se encontraban con la que la persona con la que tenían relación se desentendía de las consecuencias. Y te lo digo seguramente siendo demasiado excesiva pero no puedo decirte otra cosa. Y a ella le mando un abrazo enorme para decirle: no estás sola".