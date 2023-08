Paula Vázquez cuenta que tuvo un embarazo ectópico: "Me quedé estéril"

La presentadora Paula Vázquez, actualmente al frente de El puente de las mentiras en La 1, ha hablado por primera vez acerca de uno de los momentos más duros de su vida, un embarazo ectópico tras el se quedó estéril.

En una entrevista en La Ventana de la Cadena SER, se refirió al año 2010, en el que no paró de recibir "guantazos": "Cuando me despiden de Cuatro, fallecen mis dos abuelas, que eran mi motivo para vivir. Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril".

Un embarazo ectópico es aquel en el que el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina.

"Ahí caí en una depresión, lo que pasa es que yo no lo supe. Mi vida seguía normal, hasta que tuve un agujero en mi cabeza, una calva tan grande, que los médicos me decían 'creo que tienes que ir a un psiquiatra o a un psicólogo' y yo decía 'pero si yo soy inteligente'. ¡Qué sabría yo por entonces!", recordó.

"Estuve en tratamiento durante tres años y después de eso continué con el psicoanálisis porque me enriquece muchísimo", añadió.