Pillan a Iker Casillas y a María José Suárez juntos por Madrid

Su ruptura ha sido una de las noticias del verano. Tres años después del comienzo de su relación y apenas unos días después de haberse casado en alta mar, María José Suárez anunciaba en junio de este año que había puesto punto y final a su relación con Álvaro Muñoz Escassi. Ahora, la revista Semana la empareja con otro famoso: Iker Casillas.

El que fuera capitán tanto del Real Madrid como de la Selección Española de Fútbol y la modelo han sido vistos juntos, según la publicación, paseando por las calles de Madrid. Una de estas fotografías se encuentra en la portada del número impreso de la revista de esta semana.

Semana afirma en sus páginas que el exdeportista y la empresaria han sido pillados por la capital en una noche que no pasaron solos. Al menos, no en un primer momento, dado que la compartieron con un grupo de amigos. Sin embargo, según la publicación, continuaron la noche juntos los dos.

En las imágenes, tanto Suárez como Casillas "se han mostrado de lo más cariñosos", asegura Semana. Asimismo, apuntan que la de Sevilla estaba "de lo más relajada y sin parar de sonreír".

"No estoy enamorada de Álvaro. Ya no"

En agosto de este mismo año la modelo atendía a la revista ¡Hola!, después de que a lo largo del verano tanto ella como Escassi protagonizaran varias portadas del corazón. "Por supuesto que tres años no se pueden borrar de la noche a la mañana", decía entonces sobre su relación con el jinete.

En cualquier caso, ya entonces afirmó no estar enamorada de él. "Ahora, estoy en otra cosa y no estoy enamorada de Álvaro. Ya no", aseguró, después de haber subrayado que le había "venido bien" haber reformado su hogar tras la ruptura.