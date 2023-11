Piqué, sobre la ruptura con Shakira: "La gente no sabe ni un 10%"

Por las letras de un buen puñado de canciones de Shakira hemos ido conociendo muchos detalles de la ruptura de la cantante con el futbolista Gerard Piqué. El jugador, en cambio, no ha había hablado abiertamente sobre su separación, aunque sí se prestó al juego de aparecer en un Twingo y con un Casio como reacción a uno de esos temas.

En una entrevista en El mundo en RAC1, Piqué ha asegurado que desde el año pasado ha procurado no hacer caso a todo lo que se publica sobre él. "Durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo", ha admitido.

"Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí, ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia", ha asegurado.

"No puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero porque es privado", ha agregado el exjugador del Barça.

Paralelamente, en redes sociales se ha hecho viral un avance de la entrevista con Joaquín que Antena 3 emitirá en la noche de este jueves, en la que el exbético le pregunta: "¿Por qué no conocemos tu versión todavía?". "Porque no creo que sea necesario", contestó Piqué.