Shakira cambia la letra de 'La bicicleta': lo que dice ahora para no mencionar a Piqué

Mientras los últimos lanzamientos de canciones de Shakira han estado plagados de referencias —y no precisamente positivas— hacia su ex, el futbolista Gerard Piqué, la artista colombiana ha hecho lo contrario al interpretar el éxito La bicicleta.

Este fin de semana, la cantante le dio una sorpresa a Carlos Vives durante un concierto en Miami. Saltó al escenario para cantar junto a él su éxito conjunto de 2017.

La sorpresa vino al escuchar la letra de la canción, en la que originalmente ella cantaba: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona / después no querrá irse pa' Barcelona". En esta ocasión, evitó mencionar expresamente al jugador y sustituyó su nombre por 'ese tipo'.

En marzo, durante una entrevista en Martínez y Hermanos, de Movistar +, Carlos Vives reaccionó con humor cuando los presentadores le mencionaron la canción y que igual había que "quitar una palabra" tras la ruptura de la pareja.

"¡La bicicleta no se toca!", zanjó Dani Martínez, mientras Vives recalcó "No, no, no".