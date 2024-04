Preguntan a Almeida a su llegada a Madrid por la relación de Juan Urquijo e Irene Urdangarin y así responde

Este sábado, justo dos semanas después de que protagonizaran una de las bodas del año, el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han vuelto a Madrid de su viaje de novios.

Durante su estancia fuera del país, la prensa ha relacionado a Juan Urquijo, hermano de Teresa, con Irene Urdangarin. Y, después de que los recién casados aterrizaran a Madrid, la prensa ha preguntado al edil por la relación entre los dos jóvenes.

"No me he enterado de nada", ha asegurado el regidor madrileño. "Hemos estado aislados, desconectados y, por tanto, felices", ha añadido en declaraciones recogidas por Vanitatis.

Por lo que "como no me he enterado de nada, es mejor no opinar", ha proseguido el edil. Finalmente, ha dado las "gracias" a los periodistas y ha dado por zanjada la conversación.

El mismo medio ha compartido algunos detalles de la luna de miel de la que acaban de volver el alcalde y Urquijo, que ha coincidido con el 49º cumpleaños del político.

Según Vanitatis, han pasado unos cuantos días en Maldivas, en un resort localizado en Atolón sur. Y, a continuación, afirma que pusieron rumbo a Bután, de donde han llegado este sábado.