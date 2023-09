Quién es Eiza González y por qué deberías quedarte con su nombre

Godzilla vs Kong, Baby Driver, Bloodshot o Fast & Furious: Hobbs & Shaw son algunas de las cintas que figuran en el curriculum de la actriz y cantante mexicana Eiza González y por las que es bien conocida por los amantes de las películas de acción de Hollywood. Y quienes no la tuvieran en el radar es posible que este martes se hayan topado con su nombre en múltiples noticias de la prensa rosa, tras haber sido fotografiada con el actor Mario Casas en Roma (Italia).

Aunque no han publicado imágenes juntos o del otro en sus muros de Instagram, las redes sociales se han llenado de fotografías de ellos como dos turistas en la capital italiana. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre ello ni han confirmado su relación.

La intérprete, de 33 años, es hija de la exmodelo mexicana Glenda Reyna. Su padre, Carlos González, falleció en un accidente de moto cuando ella tenía 12 años, algo que la afectó fuertemente: pasó por una depresión y se refugió en la comida.

En su cuenta de Instagram confesó que entre los 15 y los 20 comía compulsivamente, como recoge Vanitatis: "Cambié mis hábitos alimenticios y comencé a comer más sano y a cuidarme en todos los aspectos. Me costó cinco años salir de la depresión y aceptar mi pérdida".

Según Univisión, durante su formación también tuvo que enfrentarse a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Su debut televisivo fue con 16 años en la telenovela Lola: érase una vez, una suerte de Cenicienta moderna. Después llegaron otras como Sueña conmigo. La serie de 2014 From Dusk Till Dawn supuso su salto al mercado estadounidense y a partir de ahí fue concatenando blockbusters de acción.

Su vida amorosa también ha salido a la palestra en numerosas ocasiones, puesto que ha sido relacionada con famosos de la talla de los actores Timothée Chalamet, Jason Momoa o Liam Hemsworth. Por su parte, la lista de exparejas de Mario Casas incluye a actrices como Blanca Suárez, Berta Vázquez o Déborah François.

Haya amor o no lo haya entre ellos, su nombre seguirá sonando con fuerza, puesto que tiene pendientes de estreno proyectos como la serie de Netflix El problema de los tres cuerpos o la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, de Guy Ritchie.