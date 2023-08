Quién es Vittoria Ceretti, la modelo a la que han fotografiado con Leonardo DiCaprio

Seguir la pista de la vida amorosa de Leonardo DiCaprio no es tarea fácil. Al protagonista de Titanic, criticado por no salir con chicas de más de 25 años, se le ha relacionado con varias mujeres, la mayoría modelos, después de romper con la actriz Camila Morrone el verano pasado.

Este martes, el intérprete ha sido fotografiado con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 25 años, en Los Angeles. En las imágenes aparecen tomando paseando, tomando un helado y un café, mientras muchos se preguntan si se trata de un nuevo romance o de una simple amistad.

Vittoria Ceretti es una de las modelos más cotizadas de la actualidad y su rostro es habitual en los desfiles y campañas de marcas como Chanel, Versace, Dior, Prada o Loewe. La italiana también ha protagonizado varias portadas de diferentes ediciones internacionales de Vogue y es habitual en las campañas de Zara.

Ceretti comenzó su carrera a los catorce años, cuando se presentó al concurso Elite Model Look en Italia, en el que fue finalista. Desde ese momento su presencia fue siendo cada vez más habitual y en la actualidad está considerada una de las grandes supermodelos de su generación por portales especializados como Models.com y por las grandes marcas y editores de la industria.

Además, es valorada por ser una de las pocas modelos de su generación en haber alcanzado un estatus de estrella sin ser una nepo baby, es decir una hija del nepotismo, como sí sucede con Kendall Jenner o las hermanas Hadid. Ceretti es buena amiga de Bella y Gigi Hadid, a la que precisamente se ha relacionado con DiCaprio de manera intermitente en los últimos meses.

Precisamente sobre los nepo babies, Ceretti no dudó en criticar a Lily-Rose Depp por asegurar en una entrevista que había trabajado lo mismo que cualquier para hacerse un hueco en el cine y que incluso lo había tenido más difícil para algunas cosas por ser hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis en una entrevista con Elle.

"Me encantaría ver si hubieras durado los primeros cinco años de mi carrera si no fueras hija de…”, denunciaba la modelo italiana a través de unos stories de Instagram. “Sé que no es tu culpa pero por favor aprecia y reconoce el lugar del que vienes. Tengo muchos amigos nepo babies a quienes respeto, pero no soporto escucharte compararte conmigo. Yo no nací sobre una cómoda y sexy almohada”, añadió Ceretti.

La supermodelo se casó en junio de 2020 con el dj Matteo Milleri en una ceremonia en Ibiza, donde pasaron confiandos los primeros meses de la pandemia. Según medios como Page Six, Ceretti habría dejado caer la ruptura a través de Tik Tok hace unos meses pero no está del todo claro.