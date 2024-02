Rodolfo Sancho, citado a declarar por un presunto delito de violencia de género

El actor Rodolfo Sancho tiene una cita este viernes en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas (Madrid), al que acudirá en calidad de investigado para prestar declaración por un presunto delito de violencia de género, después de que su exmujer Silvia Broncalo presentase una denuncia contra él por insultos y vejaciones.

La jueza que se ha hecho cargo del caso, que ya ha escuchado la versión de Broncalo, quiere esclarecer lo expuesto en la denuncia que la exmujer de Sancho presentó el pasado 8 de febrero y en la que se detallan una serie de mensajes de WhatsApp enviados por el protagonista de Zorro o El Ministerio del Tiempo en los que la habría insultado y vejado, según El Periódico de España.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Las acusaciones de Silvia Bronchalo sostienen que los mensajes ofensivos no se trata de un incidente aislado, sino que se suman a una serie de expresiones peyorativas que Rodolfo Sancho habría utilizado con anterioridad. En su denuncia, Bronchalo relata que la comunicación entre ambos se mantenía básicamente por cuestiones relacionadas con la defensa de su hijo, Daniel Sancho, detenido en Tailandia por el crimen del cirujano Edwin Arrieta.

En ese contexto, según consta en la denuncia, Rodolfo Sancho habría llamado "pirada" o "incapaz" a su expareja. En otro de esos mensajes, el actor llegó a acusarla de sufrir un trastorno bipolar, además de recordarle que dicha enfermedad tiene tratamiento.

Hasta ahora, los padres de Daniel Sancho habían mostrado públicamente el apoyo hacia su hijo, además de visitar al joven en la cárcel, aunque por separado. Rodolfo Sancho, al no vivir en Madrid, podría declarar por videoconferencia desde otro juzgado.

Esta no es la primera vez que Silvia Bronchalo denuncia a Rodolfo Sancho por malos tratos. Anteriormente, en 2004 y 2008, presentó dos denuncias similares que no tuvieron recorrido judicial porque, según la abogada de Bronchalo, Carolina Castro, no llegó a ratificarlas en sede judicial por circunstancias personales difíciles.

El entorno de Rodolfo Sancho, a través del despacho jurídico Balfagón & Chippirrás, ha negado la autoría de los mensajes denunciados, afirmando que existen pruebas en poder del actor que demuestran amenazas e insultos por parte de Silvia Bronchalo hacia él y su entorno.