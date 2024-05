Rosalía va al show de Jimmy Fallon y triunfa ya antes de entrar al programa

Rosalía no deja de demostrar que es todo un icono internacional con fans en todo el mundo, como ya demostró Anne Hathaway. La catalana, que se encuentra estos días en Nueva York, ha aprovechado su estancia para visitar el programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon, donde el presentador la introdujo como "the one and only".

Aunque no es la primera ocasión que visita el icónico plató estadounidense, ya que lo hizo en marzo de 2022 para presentar su disco Motomami, en esta ocasión no cantó ni presentó música nueva. La catalana acudió para jugar a un curioso juego llamado Flip Shots junto al actor Simu Liu y la cantante Willow Smith.

Sin embargo, no le hizo falta entrar a plató para ganarse al público. Su vídeo posando y mascando chicle antes de intervenir en el programa ya era de los más compartidos.

De hecho, muchos de sus seguidores aseguraron que la artista ha vuelto con más fuerza que nunca, incluso a algunos les ha recordado a su estilo antes de publicar Motomami por la forma en la que se ha dirigido a sus fans en redes como "La Rosalía", un claim que utilizaba especialmente en sus singles tras El mal querer.

Una vez en el programa, la cantante ayudó a su compañera Willow cuando esta tuvo que recibir un segundo chupito tras tomarse uno de salsa picante. La catalana se ofreció a tomarlo por ella, en este caso de resto de agua de zanahorias baby.

Este gesto fue muy agradecido por Smith que lo calificó como "amor real" y a lo que Jimmy Fallon añadió que no haría "por nadie". Al final, al volver a perder Smith en la tercera ronda, Liu tomó se ofreció por ella para tomar el tercer chupito, en este caso de empanada licuada.

Se espera que durante su estancia en Nueva York, donde también ha acudido al lanzamiento de la primera marca de belleza de la modelo Bella Hadid, Rosalía asista a la gala Met de este lunes, cuya temática es Bellas durmientes: el despertar de la moda.