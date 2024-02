Sara Sálamo define con tan solo cuatro palabras las consecuencias de la mascletá de Almeida en Madrid

Este domingo Madrid ha acogido su primera mascletá, que ha sucedido con la explosión de 300 kilos de pólvora. El lugar escogido ha sido el Puente del Rey. A lo largo de los últimos días, este evento ha sido objeto de discusión y han sido varios los vecinos que han salido a las calles a protestar.

En las redes también se han extendido estas protestas, tanto antes como una vez producida la mascletá, a las redes sociales. Se ha popularizado una imagen de un ave que, según comenta la usuaria que ha compartido la fotografía ha fallecido a pocos metros del lugar del evento.

Miles de personas han reaccionado a esta fotografía publicada en la red social X. Entre ellas, la actriz española Sara Sálamo. "Esto es un DISPARATE", ha escrito desde su perfil.

La actriz no ha sido la única en reaccionar a lo sucedido. Desde la cuenta de Fridays For Future Madrid también han comentado la imagen desde su particular cuenta en X.

"Estas son las consecuencias de la 'Mascletá' sin sentido que fue en contra de los vecinos, su entorno y la dañada biodiversidad del Manzanares", han escrito, acompañando el mensaje de un hashtag en el que subrayan su negativa a la celebración de esta mascletá.

Y estos no son los únicos comentarios. Otros usuarios han mostrado "tristeza" o "vergüenza" por las consecuencias de esta mascletá.