La razón por la que Soraya no va a llevar la bandera de Extremadura a Eurovisión genera polémica

Soraya Arnelas ha dado mucho de que hablar en redes sociales por el pronunciamiento que ha hecho horas antes de que dé comienzo uno de los festivales de Eurovisión más polémicos que se recuerdan por la presencia de Israel.

La representante de España en 2009 ha concedido una entrevista a Fórmula TV y allí ha explicado por qué ha decidido no llevar la bandera de Extremadura en la solapa como tenía pensado hacer.

Ha afirmado la cantante extremeña que no llevará la enseña de su región porque "justo la bandera de Extremadura es igual que la bandera palestina": "Es verde, blanca y negra, lo único que la de Palestina lleva la franja roja".

"Por decisión propia, como no quiero politizar y no quiero entrar en debates, yo iba a hacer un pequeño guiño a mi tierra llevando esa banderita pero al final he decidido no ponerme banderas de ningún tipo", ha afirmado.

Ha finalizado diciendo que "a pesar de que va a haber muchas banderas ondeando pero he preferido no entrar en eso" para evitar confusiones. En X, antes Twitter, muchos han comparado estas palabras de Soraya con las de otros representantes de Eurovisión que sí se han mostrado más tajantes y sí se han posicionado contra la presencia de Israel en el certamen musical.