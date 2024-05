​- Así han sonado los abucheos a Israel durante la actuación de Eden Golan en Eurovisión

Eden Golan y su equipo se han llevado dos sonoros abucheos este sábado durante la final de Eurovisión 2024, donde la participación de Israel ha provocado fuertes protestas dentro y fuera del certamen. La ofensiva militar que el país lleva a cabo en Gaza ha supuesto ya la muerte de cerca de 35.000 civiles palestinos.

El primer abucheo ha tenido lugar durante el desfile de banderas inaugural y el segundo durante su actuación.

Los gritos y silbidos (también algunos aplausos de fans israelís) que han recibido mientras interpretaban Hurricane se han colado incluso en la retransmisión televisiva —en algunos ensayos se había cortado el micrófono ambiente—, algo que han comentado muchos espectadores de la final.

Tras sufrir abucheos en el ensayo del miércoles, la KAN, la radiotelevisión israelí presentó una queja. "Estoy aquí haciendo lo que amo, solo me centro en la música y la energía, son muchos los que me apoyan y es un honor representar a mi país especialmente en estos tiempos. Me centro solo en hacer una buena actuación y en que se escuche nuestra voz", declaró al ser pregunta por unos abucheos que se han repetido igualmente en la segunda semifinal, el pasado jueves, y en el ensayo general del viernes, como recuerda EFE.