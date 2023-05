Shakira, de cena con un piloto de Fórmula 1 en Miami

Shakira ya no llora. La artista está viviendo un buen momento tras su ruptura con Gerard Piqué y, con su mudanza a Miami, la colombiana está demostrando que no piensa quedarse en casa lamentándose.

Este fin de semana la cantante se dejó ver en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, donde se la vio charlando de manera animada con el actor Tom Cruise, al que conoce desde hace años.

Además, este lunes se han filtrado imágenes de Shakira cenando con Lewis Hamilton, campeón de Fórmula 1, en un exclusivo restaurante de la ciudad. En la cena había un nutrido grupo de personas, pero ha llamado la atención el vínculo entre la cantante y el deportista.

El domingo Shakira recogió en Miami el premio Mujer del año en los Billboard Latin Women In Music y aprovechó su discurso para lanzar más pullas a Piqué. "Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos", declaró al recoger el galardón.

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma", acabó su discurso Shakira con un claro dardo hacia Piqué y Clara Chía.