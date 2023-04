Gerard Piqué, pillado comiendo con sus hijos en Miami

Gerard Piqué se encuentra en Miami para visitar a sus hijos, tal y como acordó con Shakira durante el proceso de separación. El régimen de visitas le permite estar diez días de cada mes con Milan y Sasha en el lugar de residencia que haya estipulado la madre, en este caso Miami.

Un usuario de Twitter, que precisamente fue a comer a un restaurante con su familia, ha sido el que ha publicado la imagen más esperada. En primer plano se puede ver a la familia Castrellón disfrutando de su almuerzo. Pero si se mira a través de los barrotes de la terraza del restaurante, se puede apreciar claramente a Piqué con sus hijos.

Almuerzo en familia, en eso se sienta Piqué con sus pelaos en la mesa de al lado 😀. pic.twitter.com/gc23AAtuk3 — Aurelio B. Castrellón (@castrellon_md) April 29, 2023

Según informan algunos medios, el proceso de separación no está siendo fácil y no se estarían cumpliendo los días estipulados que tiene el exfutbolista para ver a sus hijos. No obstante, estas imágenes dan fe de su primera visita a Miami y de la relación con Milan y Sasha.