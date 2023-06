Shakira: "Me enteraba por la prensa de que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI"

Además de cantar su desamor, Shakira también se ha abierto en una entrevista en People sobre su ruptura con Gerard Piqué.

En la revista, la cantante colombiana reflexiona acerca de qué supuso para ella descubrir que la supuesta infidelidad del futbolista al tiempo que su padre, William Mebarak, ingresara en el hospital debido a una fuerte caída.

"En la primera comunión de Milan [el hijo mayor de la cantante y el jugador], acabó gravemente herido en un accidente. Todo pasó a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me enteraba por la prensa de que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI".

La artista llegó a pensar que su padre no sobreviviría. "El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. No podía ni hablar con él ni irme", lamenta.

"Ha superado una vez al covid, dos accidentes, una neumonía y cinco cirugías, todo eso a los 91 años y en menos de seis meses. Mi papá es el mayor ejemplo de resiliencia y mi mamá lo ha acompañado día y noche", resalta Shakira, de 46 años.

Describe a sus padres como "un reflejo de ese sueño que no se hizo realidad" para ella. "Pero espero que sean modelos a seguir para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y entusiasmo por la vida", añade.

Sobre todas las etapas que ha vivido en los últimos meses, explica que ha pasado por "la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, la pena, la esperanza, el engaño, la esperanza de nuevo, la emoción" y agradece a la música el haber podido "desenredarse".