Kombucha: propiedades, beneficios y contraindicaciones del té de moda

El té de kombucha se popularizó en España, y en todo el mundo, hace ya unos años cuando celebrities como las hermanas Kardashian, Gwyneth Paltrow o, en nuestro país, Tamara Falcó se declararon incondicionales de esta bebida difundiendo sus bondades y beneficios. Pero, ¿qué es exactamente?

La kombucha es una bebida que se elabora a partir de té endulzado que ha sido fermentado por la acción de una colonia simbiótica de bacterias y levadura de aspecto gelatinoso. Esta colonia se llama SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) y, al igual que la colonia con la que se elabora el kéfir, se puede multiplicar indefinidamente si recibe alimentación.

El conjunto de estos microorganismos actúa sobre el té produciendo CO2, ácido ácetico y pequeñas cantidades de alcohol, que producen al particular y efervescente sabor de esta bebida que puede recordar al vinagre de manzana o a alguna variedad de champán, según el tipo de té. Su sabor, por tanto, varía según el tiempo de fermentación, cuanto menos tiempo fermente será más dulce y suave. Mientras, cuando más tiempo actúe el conjunto de estos microorganismos, el sabor será más intenso y ácido-avinagrado.

Propiedades y... ¿beneficios?

Esta bebida se popularizó rápidamente mientras se anunciaban a bombo y platillo sus múltiples propiedades y beneficios. Sin embargo, según alertó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2021, "no tiene gran interés nutricional, a excepción de su contenido en vitaminas B y algunos aminoácidos". Además, como cualquier té, contiene cafeína.

Como resultado de la fermentación, la kombucha genera otros compuestos como enzimas y ácidos orgánicos a los que se les atribuyen efectos beneficiosos para el organismo.

Algunos de los otros supuestos beneficios que se le atribuyen son: mejora los problemas digestivos, fortalece el sistema inmune, normaliza la presión arterial, combate la artritis y el dolor de articulaciones y previenen la pérdida de memoria, entro otros. Pero, según ha resaltado la OCU, "la realidad es que no existe evidencia científica que garantice estas propiedades".

Contraindicaciones

El tipo de bacterias y hongos que lleva la kombucha puede variar según el tipo de té, el tiempo de fermentación y los microorganismos que haya presentes en el lugar donde se prepare la bebida.

Esto, señala la OCU, se debe a que es un conjunto vivo y su composición cambia según el medio. Debido a esto, su preparación y conservación requiere de unas precauciones higiénicas especiales.

La kombucha no está pasteurizada, por lo que no se recomienda para personas con alguna patología intestinal ni del sistema inmunológico, mujeres embarazadas que no hayan consumido antes esta bebida, mujeres lactantes ni niños menores de cinco años.

Además, se debe consumir en cantidades moderadas, ya que en exceso puede producir malestar digestivo. Y, aunque la cantidad de alcohol es muy pequeña, hay que tenerla en cuenta.