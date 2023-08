Los reyes no quieren llevar la contraria a los titulares y compiten en elegancia en Marivent

La recepción a la sociedad balear por parte de los reyes es la cita más esperada durante su estancia estival en Mallorca. Este año, por segunda vez consecutiva, se ha celebrado en el palacio de Marivent.

La aparición de Felipe y Letizia, a las 21.00 horas, no ha decepcionado. Los monarcas, los dos, se han convertido en dos iconos de estilo y elegancia para la prensa internacional, y de nuevo han lucido sus mejores galas para esta especial noche. Pero Felipe, con un impecable traje azul de raya diplomática, camisa rosa y corbata estampada en tonos rojos y azules, ha tenido que ceder el protagonismo a su mujer, que se ha convertido en el foco de atención de los objetivos.

Letizia ha elegido para la ocasión un original diseño, firmado por Stella Jean, de falda larga y blusa blancas con exóticos estampados vegetales, florales y animales en azul. El escote barco del diseño, con mangas al codo, y el pelo recogido en una coleta alta dejaban sus bronceados hombros al aire. Completaba el estilismo con unos de sus apreciados pares de alpargatas de color blanco y cuña alta.

Felipe y Letizia saludan a uno de los invitados a la recepción de autoridades celebrada este jueves en el palacio de Marivent, en Mallorca. GTRES

Alejada de estiletos y de vestidos más sofisticados o formales, la reina también ha apostado por un maquillaje más natural que destacaba el moreno de su piel con generosas aplicaciones de iluminador.

Con la reina Sofía

Aunque había serias dudas sobre la presencia de la reina Sofía en este acto oficial, finalmente la madre del rey sí ha acompañado a los reyes. Su estilismo tampoco ha pasado por alto porque se ha sumado a una de las tendencias del verano y ha lucido un juvenil y ligero caftán.

Los reyes acompañados de la reina emérita en la recepción ofrecida este jueves en el palacio de Marivent. GTRES

La emérita, que lleva en Mallorca desde el pasado 20 de junio, era duda cuando se supo que había abandonado la isla el pasado domingo para asistir al homenaje del rey Balduino. Además, desde hace varias semanas se especulaba con que este verano Sofía recuperase la costumbre de reunir unos días a todos sus nietos en Marivent y, de momento, el encuentro no se ha producido. Tampoco ha recibido la visita de sus hijas, la infante Elena y la infanta Cristina, a las que también se esperaba ver por la isla balear.

Unas vacaciones con novedades



Los reyes llegaron hace unos días a Mallorca por separado: Felipe aterrizó en la isla el pasado 26 de julio y Letizia y sus hijas lo hicieron el sábado 30. Al día siguiente, Letizia asistió a uno de sus primeros compromisos en sus vacaciones mallorquinas y presidió la clausura de la 13ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest.

También cumplieron con su tradicional posado familiar. Esta vez eligieron uno de los rincones más especiales de la isla: los jardines de Alfabia, en plena Sierra de Tramuntana. La princesa de Asturias y la infanta Sofía, una vez más, fueron las protagonistas, tanto por sus estilismos como por su amable actitud con la prensa y protagonizaron algunas anécdotas.

Desde el pasado lunes, cuando tuvo lugar el posado no se ha vuelto a ver a las hijas de los reyes; de momento, no se han acercado al club náutico para visitar a su padre, que compite en la Copa del Rey de Vela; tampoco han hecho ninguna salida nocturna para cenar en alguno de los famosos restaurantes de Palma; y no han estado de compras en un mercadillo con su abuela.

Puede ser que los planes de la familia este año hayan cambiado. Desde que esta semana se supo que habían alquilado un yate para navegar las aguas baleares, puede que Leonor y Sofía prefieran ver a su padre participar en las regatas desde su yate y pasar largas jornadas de baños y sol en alta mar.