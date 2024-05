Razona por qué prefiere que su hija se críe en España en lugar de Argentina

El usuario argentino de TikTok conocido como 'El Edu' ha publicado un vídeo (@el_educarp) en el que explica la razón por la que le "encanta" que su hija crezca en un lugar como Madrid.

"Me acabo de dar cuenta que aquí en España, o en Europa, hay muchas mujeres lindas, pero también de que las dejan tranquilas", ha expresado en el vídeo, que ha acumulado más de 13.000 visitas en unos días.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Y eso está bárbaro, tenemos que lograr eso en Argentina, no está el 'jeropa' que le toca el claxon y que le dice '¡Eh, mamita!' o el albañil de la construcción que le chista", ha explicado el usuario.

Lo ha explicado en base a lo que ha visto en Argentina en el que bastantes hombres sueltna piropos, de repente y sin venir a cuento, a las chicas por la calle. "Avancemos, avancemos como sociedad", ha pedido.

Es por ello que le encanta que su hija crezca en España: "Sin esa contaminación de que haya un depravado fuera de serie que quiera lastimar". "Me parece bárbaro", ha rematado. El vídeo ha generado más de 53 comentarios, en el que el más destacado ha sido el de la usuaria @josefitaypunto.

"Menos mal que estamos cambiando porque me acuerdo que cuando era adolescente y pasaba por una obra... Las barbaridades que me decían y lo mal que me sentía por ello", ha afirmado.