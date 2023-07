El 'efecto Felipe': la semana que el rey le robó el protagonismo a Letizia

Bastaron un puñado de fotos en Wimbledon para que el rey Felipe le robara durante una semana el protagonismo a la reina Letizia como icono de estilo. La primera sorpresa llegó con un exhaustivo hilo de Twitter del crítico de moda masculina Derek Guy, que aseguró que el “nivel de sastrería” que suele vestir el monarca “es muy raro de ver a día de hoy”.

El experto aplaudió las proporciones de sus trajes, la longitud del cuello de las camisas que suele llevar y los nudos de sus corbatas. No le puso ni un pero a Felipe VI, pero los matices no tardaron en llegar después de que el hilo se viralizara. Para otros expertos en la materia que se hicieron eco del hilo, el estilo del rey es antiguo y le vendría bien un lavado de cara.

Para Diana Rubio, doctora en comunicación, politóloga y experta en protocolo, imagen y etiqueta, esa especie de renovación de su armario la está haciendo el propio Felipe VI desde hace un tiempo. “Creo que España tiene un rey que porta elegancia allá donde va. Es cierto que ha tenido épocas en las que ha llevado trajes un poco más holgados, que lo hacían más mayor, pero yo creo que desde hace un par de años, desde la pandemia hasta ahora, creo que está cuidando mucho más su imagen”, reflexiona la experta.

“Creo que tiene una sastrería magnífica, creo que sabe llevar los trajes... Desde mi punto de vista quizás cambiaría las corbatas a veces, pero eso ya es también un poco gusto personal. Pero el estampado, las texturas, para un evento presencial están muy bien pero cuando lo graban queda un poco feo el efecto. Tiene que pensar en la imagen online y a través de la televisión”, matiza Rubio, que aplaude el conjunto que lució el rey en Wimbledon.

La aparición del monarca en el torneo no sólo llamó la atención de Guy sino de la prensa británica. El periódico The Times no dudó en apelarlo Felipe El fabuloso, alabando su labor y su elegancia, mientras que la revista Tatler publicó un artículo en el que se preguntaban si era el miembro de la realeza “más apuesto del mundo”.

Felipe VI, en la final de Wimbledon. GTRES

"Los buenos trajes han sido una tendencia constante para el afable rey español. Basta con mirar el traje que usó para su hija, la princesa Leonor en la graduación del UWC Atlantic en Gales. Vestido de azul marino, contrastado con una corbata morada, el rey fue la viva imagen de la sastrería perfecta para la ocasión especial", escribía la revista, que citaba a Letizia como una de sus grandes influencias, algo con lo que coincide Rubio.

“La reina le ha venido bien, yo creo que es algo que también comparte. Han encajado la pieza de la imagen y hacen un tándem magnífico. Nos puede gustar más o menos a nivel personal pero la imagen que dan como reyes a nivel vestimenta es impecable siempre”, valora la experta. Rubio también le ha encontrado una posible explicación a esta fascinación repentina por el monarca. “Es verdad que el rey ha hecho algo... No sé si hace más deporte y le que ha cambiado algo el cuerpo, la postura... Yo creo que esa parte de la comunicación no verbal, que el domina bien, unido a esto y a que está cambiando un poco el estilo de no llevar esos trajes tan anchos hace que destaque mucho más”, apunta.

Felipe y Letizia, en los premios de periodismo ABC GTRES

Puede gustar más o menos, pero Rubio afirma que nunca ha visto al rey “mal vestido” y que, por su papel institucional, tampoco se puede pretender que lleve el mismo tipo de traje que, por ejemplo, David Beckham. “Tuvo una época donde llevaba una vestimenta mucho más holgada, chaquetas más grandes y ahora va un poco más estrecho. El rey siempre lleva la pajarita perfecta, el cuello de camisa, suele innovar con los colores de camisa con tonos rosas, morados...”, detalla la experta.

Los trajes que suele llevar a día de hoy el rey son lo que la experta en moda y patronista Asun Domínguez calificó en uno de sus análisis como “semientallados”. La experta, que opina que al rey Felipe le sienta bien el tipo de chaqueta que suele llevar, señala que Felipe VI tiene que lucir ese tipo de longitudes por su cuerpo. "Él es muy alto y tiene que tener esa proporción”, apuntaba en su cuenta de Instagram.

Las comparaciones con Carlos III y el príncipe Guillermo

Para rematar su semana de gloria, el diario The Telegraph comparó al rey con Carlos III y el príncipe Guillermo, que no salieron demasiado bien parados. El periódico aseguró que los royals británicos deberían aprender de Felipe VI, asegurando que habían sido "eclipsados" por el monarca español.

La comparación sorprendió especialmente teniendo en cuenta que Carlos III, desde sus tiempos de príncipe de Gales, ha sido aplaudido por su estilo y por sus trajes a medida siguiendo la tradición de Saville Row. El monarca británico además está especialmente implicado en la moda impulsando la sostenibilidad y los tejidos con mayor durabilidad y no ha dudado en protagonizar reportajes en revistas como Vogue.

"Carlos III es más carismático en el sentido de que intenta empatizar con la etiqueta" Diana Rubio

"Hay que tener en cuenta el carácter de cada uno de ellos. Carlos III cuando iba a Arabia Saudí se vestía como los saudíes, cada vez que va a un sitio se adapta, algo que no hace Felipe VI. Carlos III es más carismático en el sentido de que intenta empatizar con la etiqueta", señala Rubio, que señala que "obviamente un traje de chaqueta cruzada le queda fantástico".

Precisamente este tipo de trajes son objeto de polémica —junto con la franela y el tweed— en el artículo del Telegraph, donde insinúan que Carlos III no debería recurrir constantemente a ellos y que su estilo evolucionara. "Nuestro rey por ejemplo no es muy dado a llevar trajes cruzados, pero ahí entra también la tradición de los dos países", explica la experta.

Una de las corbatas estampadas de Felipe VI GTRES

"El rey Carlos ha innovado muchísimo, pero cuando está en un acto informal suele portar colores de los que se consideran más conservadores", opina Rubio. Una de esas innovaciones que cita la experta es la apuesta por la sostenibilidad del monarca inglés, que se ha pasado los últimos treinta años utilizando los mismos abrigos.

En el terreno de las innovaciones, Rubio cree que Felipe VI podría arriesgar con zapatos diferentes. Habitualmente, el monarca utiliza zapatos formales con hebilla, mocasines con borlas o naúticos cuando está en Mallorca. "Es verdad que va al caballo ganador, a lo que le queda bien. Él no quiere destacar por su ropa sino por lo que hace, que es lo que buscamos también en las mujeres", señala la experta.

Con el monarca instalado ya en Mallorca y la mayoría de trajes aparcados en el vestidor de Zarzuela, está por ver si la prensa extranjera sigue entusiasmada con Felipe VI en las próximas semanas.