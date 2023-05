Martha Stewart hace historia al salir en la portada de 'Sports Illustrated' con 81 años

Cuerpos esculturales, jóvenes modelos y figuras inalcanzables (y también irreales) suelen estar asociados cada año al icónico número especial de bañadores que cada año lanza Sports Illustrated. Sin embargo, en esta ocasión se ha producido una primera plana histórica.

La empresaria Martha Stewart ha protagonizado la imagen de la primera página de la publicación, nada menos que a sus 81 años. Stewart se ha convertido en la primera mujer de más edad en conseguirlo.

De hecho, fue precisamente este logro y el hecho de poder mostrar un cuerpo diferente y de esa edad en una publicación así lo que la incitó a hacerlo. “En esta ocasión, lo que me motivó fue mostrarle a la gente que una mujer de mi edad aún puede verse bien, estar bien”, dijo en un vídeo publicado por la revista.

Sin embargo, la empresaria aseguró que no suele tener en cuenta la edad en su día a día. "Cuando escuché que iba a estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé: ‘Oh, bien, eso es bastante bueno’. Seré la persona de mayor edad, creo, en la portada de Sports Illustrated… Y no pienso mucho en la edad, pero pensé que esto es algo histórico y que es mejor que me vea realmente bien", señaló en la publicación. Su posado toma el relevo de Maye Musk, madre de Elon Musk, que posó en 2022 a sus 74 años.

Para la portada de la revista, Stewart contó que había tenido que lucir hasta 10 outfits, algo impensable en su día a día. Además, señaló en una publicación en su cuenta de Instagram que ha sido precisamente lo desafiante de esta oportunidad lo que también la motivó a hacerlo.

"Mi lema siempre ha sido: 'Cuando has terminado de cambiar, estás acabado’... Así que pensé, ¿por qué no estás preparada para esta oportunidad en la vida? Espero que esta portada te inspire a desafiarte a ti misma a probar cosas nuevas, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres. Cambia, evoluciona y sé valiente. Todas esas cosas son muy buenas de hecho", indicó.

Con este número especial, que protagoniza junto a Megan Fox, Kim Petras y Brooks Nader, Sports Illustrated vuelve a hacer historia y a mostrar su giro hacia los cuerpos no normativos. En 2022 incluyó a una mujer con una cicatriz de cesárea en la portada y en 2021 Leyna Bloom se convirtió en la primera mujer trans negra en salir en su portada.