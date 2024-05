La pregunta de su sobrina de 12 años que la deja llorando

La creadora de contenido @CriaturaLo ha subido un tuit a su cuenta de la red social X en el que cuenta una divertida anécdota que ha vivido mientras tenía una conversación con su sobrina de 12 años.

La tuitera ha contado que, al encontrarse a su sobrina llorando por algo que le había pasado en el instituto, optó por intentar consolarla contándole que a ella en COU, el Curso de Orientación Universitaria que se hacía antiguamente en lugar de segundo de Bachillerato, le había pasado lo mismo.

El drama que había hecho entrar en llanto a la sobrina de la creadora de contenido era que el chico de su clase que le gusta no le hacía caso, algo que también vivió la tuitera durante su último curso antes de empezar la etapa universitaria, un curso que ya no existe desde hace varias décadas.

Tras este intento de consuelo, la adolescente le preguntó confusa a su tía que qué era eso de COU, una duda que no hizo especial gracia a la creadora de contenido, que cayó en la cuenta en ese momento de la cantidad de años que habían pasado desde entonces.

"Mi sobrina (12 años) estaba llorando, el de su clase que le gusta pasa de ella. Para consolarla le he dicho que en COU me pasó lo mismo, me ha preguntado qué es COU, y ahora estamos llorando las dos", ha contado de manera divertida la tuitera.

Esta graciosa reacción no ha pasado desapercibida en la red social, haciendo estallar en risas a los usuarios de X y consiguiendo más de 160.000 reproducciones y más de 4.360 me gustas.