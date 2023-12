Josie, artífice del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche: "Si me preocuparan las críticas no estaría aquí"

Conscientes de que el "estilismo más valiente y comentado del año" es sobre todo "una herramienta enorme de comunicación", Cristina Pedroche y Josie han aprovechado el estilismo de la presentadora para las Campanadas de Antena 3 para lanzar un mensaje de apoyo a Greenpeace y concienciar sobre la realidad medioambiental del agua en España.

Como viene siendo tradición, Josie ha sido el director creativo de la propuesta. Ha contado con la diseñadora Paula Ulargui, que ha recurrido a materiales 100% orgánicos, reciclados y biodegradables que buscan visibilizar la necesidad de un cambio en las políticas de gestión del agua en España.

En la recta final del año que hemos despedido, Josie respondió a las preguntas de El HuffPost sobre la apuesta de este año, muy relacionada con su propio momento vital.

El año pasado colaborasteis con ACNUR, este año con Greenpeace, ¿cómo surge esta alianza?

2023 ha sido un año de cambios de vida tanto para Cristina como para mí: Cristina ha dado vida y yo he podido dar un giro enorme a la mía recuperando Villa Josie, un caserón familiar en La Mancha húmeda en el que quiero vivir. Tomar tierra de origen, cambiar de escenario vital y tener contacto con las aguas subterráneas y acuíferos vitales para el cultivo y la vida allí ha despertado mi interés por este elemento fundamental para vivir, y tenía muy claro que el tema de este año tenía que ser la vida… Pero la vida no es posible sin el agua y es su cuidado lo que ha preocupado a Greenpeace desde su fundación hace más de cincuenta año y fue por eso, conscientes de su proyecto Salvar el agua, por lo que quise proponerles la acción y al aceptar nuestra invitación nos pusimos manos a la obra.

¿Te importan las posibles críticas o reacciones negativas tanto al vestido como a esta asociación con Greenpeace?

Si me preocuparan las críticas no estaría aquí… Intento crear el concepto que cada año merece este foco mediático sin precedentes que he contribuido a crear y este año la vida, el agua y su cuidado y el apoyo de Greenpeace creo que era lo que tocaba. Esto es moda, espectáculo y fantasía pero ante todo es un evento con un potencial enorme de comunicación y no podemos pasar esa oportunidad para pedir un deseo para toda la humanidad.

Este año es vida, agua limpia, cuidado de nuestros recursos vitales de la mano de Greenpeace; pero el año pasado fue paz y hemos puesto el foco en el respeto a la diversidad u homenajeado a nuestros mayores a través del estilismo más valiente y comentado del año, que ante todo es una herramienta enorme de comunicación.

Es el décimo año de Cristina Pedroche en las Campanadas, ¿cómo os seguís reinventando para innovar y seguir sorprendiendo?

Es muy importante acudir a lo que no has hecho aún y tomar el pulso de la moda, de la vida, de tus apetencias y de tu vida misma. Este año me apetecía algo muy experimental y vinculado con la vida y el agua, cuyo cuidado tanto me preocupa, y pensé que un elemento vivo dentro del estilismo sería algo muy interesante porque es la primera vez que se produce para las Pedroche Campanadas.

He contado con la mejor para esto en el Made in Spain que es Paula Ulargui. Ella lleva años de investigación en este sentido y los ha volcado con mucho entusiasmo para este evento tan singular que para mí significa mucho por poder mostrar talento de moda español cada año y, mientras yo esté al frente siempre contaré con talentos apetecibles del panorama español.

¿Cómo nació la idea de hacer un cultivo sobre la capa? ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?

Sin un recurso tan fundamental como el agua no hay vestido ni vida y un estilismo dedicado a la vida que además está vivo, necesita de mucha investigación y de cuidados para que sea posible. Descubrí a Paula Ulargui a través de distintas colaboraciones que ha hecho para otras marcas. En este caso, decidí contactar con ella para proponerle esta acción y desde el principio me dijo que sí y yo feliz porque nadie más que ella sabe de arte textil vinculado con plantas vivas.

Así que tomando como base una lana 100% reciclada industrial (un tejido que reúne las características necesarias para que las plantas enraícen dentro del tejido, reteniendo la humedad, pero sin ahogar la raíz) plantó amaranto rojo para tener ese contenido rojizo en la mayor parte del abrigo y capuchinas. Esta plantación responde a su último desarrollo en el que ha estado trabajando e investigando. Estas plantas verdes de tallo largo y hoja circular son mucho más delicadas de plantar y es la primera vez que se ven ven en un traje suyo.

Ante este reto ¿estáis satisfechos con el resultado?

Es como si me preguntas qué tal ha ido la cosecha, porque estamos hablando de un vestido pero también de un cultivo. El proceso de crecimiento de las plantas se hace por cultivo hidropónico, una nueva forma de cultivo a partir de agua. Todos los nutrientes que necesitan las plantas se incorporan al agua (vitaminas y minerales, nada químico). Igualmente, estos nutrientes no son lo más importante, el cuidado de luz, humedad, temperatura y ambiente son los parámetros que más se estudian y controlan para que las plantas crezcan bien y con la fuerza que han adquirido al final… Así que muy contentos y satisfechos con esta cosecha para las Pedroche Campanadas.

Has contado que has vuelto a vivir a La Mancha, ¿cómo te ha impactado creativamente esa vuelta a casa?

Sin mi vuelta a La Mancha no existiría esta idea ni este look… A mi regreso tomé contacto de nuevo con ese agua caliza que da dulzor a esos melones de piel de lagarto únicos en el mundo. Las aguas subterráneas de La Mancha húmeda son cruciales para la vida y los campos. Este año de sequías, en el que hemos tenido problemas en el Parque Nacional de las Tablas, pude ver por primera vez agua contaminada por gasóleo de calefacción y es algo que me marcó mucho…

Pensé que este elemento tenía que ser el protagonista en un estilismo dedicado a la vida porque esta es imposible sin agua limpia y, una vez tuve esto claro, decidí ponerme en contacto con los mejores compañeros posibles: Greenpeace y Paula Ulargui.