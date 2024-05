Kim Kardashian llega a la Gala Met con un corsé que corta la respiración y todos se hacen la misma pregunta

El nombre de Kim Kardashian levanta ampollas cada vez que pisa la alfombra roja de la Gala Met. Hace unos años fue por dañar el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó el Cumpleaños feliz a Kennedy y anteriormente por plantarse en el evento del Museo Metropolitano de Nueva York con un pasamontañas.

En esta ocasión, la empresaria ha sido una de las invitadas más comentadas por el corsé que corta la respiración que ha elegido para esta edición, cuya temática era El jardín del tiempo. Kardashian lució un vestido de Maison Margiela diseñado por John Galliano utilizando una técnica que el diseñador ya había empleado en Dior.

Kim Kardashian, luciendo su corsé de Maison Margiela Getty Images

Se trata de un diseño metalizado palabra de honor donde todo el protagonismo recae en el corsé que hacía que la cintura de la influencer pareciera diminuta y que hizo que no se pudiera mover con facilidad en la alfombra roja. Kardashian completó el look con una chaqueta de punto gris. Nada más pisar el evento, las redes sociales no tardaron en dictar sentencia sobre el citado corsé y muchos se preguntaron dónde había guardado sus órganos.

Otros tuiteros también mostraron su preocupación por la respiración de Kardashian y criticaron que siguiera promoviendo cánones de belleza imposibles, ya que no es la primera vez que recurre a métodos poco ortodoxos para conseguir el look que tiene en la cabeza.

En 2019 Kardashian ya dio que hablar con el corsé que lució debajo del vestido efecto mojado que Thierry Mugler le diseñó para esa edición y ella misma confesó que prepararse para soportar la prenda toda la noche había sido tarea difícil.

Kim Kardashian, en 2019 Getty Images

La influencer aseguró que había recibido 'clases' por parte de Mr. Pearl, el famoso costurero encargado de elaborar el corsé, para poder respirar durante toda la velada y evitar marearse por la presión de la prenda. Kardashian apenas pudo sentarse y, por supuesto, no pudo ir al baño en toda la noche.