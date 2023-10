Las diez prendas de ropa que repele la secadora

Quien tiene secadora en casa cuenta con una gran aliada para la colada, aunque no en todas las ocasiones. Hay ciertos tejidos que es mejor no meterlos porque no son adecuados al secado en máquina y las prendas, por tanto, pueden deteriorarse.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado de cuáles son los tejidos con los que es mejor no jugársela en la secadora, no sin antes recordar que lo más adecuado siempre es leer las etiquetas, pues ahí figurará si la prenda es apta para secadora o no.

Son los siguientes:

1. Ropa de baño

2. Ropa de lycra y medias

3. Ropa elástica

4. Prendas de algodón puro o lino

5. Prendas con rellenos de espuma

6. Ropa con pedrería, abalorios o lentejuelas

7. Alfombras con base de plástico o caucho

8. Deportivas y zapatos con suela de goma

9. Prendas de cuero o piel

10. Prendas de seda.

Otra recomendación que da la OCU es "no mezclar en el mismo ciclo de secado tejidos muy diferentes, porque puede que no soporten las mismas temperaturas".