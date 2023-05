Pedro Pascal rompe internet (otra vez) con su aparición en la Gala Met

La Gala Met ha reunido este lunes a las grandes estrellas del planeta para celebrar a Karl Lagerfeld y Pedro Pascal, uno de los actores del momento, no podía faltar. El chileno ha subido las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York y eso ha sido suficiente para volver a conquistar internet.

El actor ha lucido un look de Valentino compuesto por un impecable abrigo rojo de lana, una camisa y unos pantalones cortos con los que ha vuelto a romper las redes. Ha completado el conjunto con unas botas que lo han convertido en uno de los invitados más aplaudidos de la noche.

A Pascal le han bastado unos minutos en la alfombra roja para ser tendencia en redes, donde decenas de usuarios se han rendido a sus encantos.

"Atención: Pedro Pascal ha llegado a la Gala Met. En shorts, nada más y nada menos", escribió incluso The New York Times. Hasta el propio museo aprovechó para mandar besos desde sus redes con un vídeo de Pascal.

Pascal, protagonista de The Last of Us y proclamado daddy de internet, vive un momento dulce profesionalmente. Este mes estará en Cannes presentando Extraña forma de vida con Pedro Almodóvar y Ethan Hawke y este lunes también se confirmó que formará parte del reparto de Gladiator 2 junto a Paul Mescal.

Ante el furor que despiertan cada una de sus apariciones, Pascal reconoce que no entiende cómo a la gente le gusta "un viejo" como él. "¿Qué ha pasado culturalmente? Que se enfoquen en Harry Styles", bromeó el actor hace unas semanas en una entrevista.