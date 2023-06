Lo que nunca debes hacer si encuentras un pollito en el suelo

Muchas veces pasa que nos encontramos en medio de la calle o del campo con un pájaro que mueve las alas y va de un lado para otro aunque no llega a levantar el vuelo. Este tipo de comportamientos, sin embargo, y aunque pueda resultar algo angustiante, no tiene por qué ser negativo, sino parte de un proceso natural en el ave, según la organización de defensa de estos animales SEO/BirdLife.

La organización ha lanzado una campaña bautizada como 'No lo cojas' enfocada precisamente a esta cuestión. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estos pollitos no son huérfanos, sino "volantones", es decir aves que todavía no vuelan bien pero que pueden saltar e incluso hacer pequeños recorridos cortos en el aire. Aunque en apariencia precisen ayuda, desde SEO/BirdLife detallan que es justo al contrario, ya que sus padres estarán seguramente en los alrededores para asistirles aunque no se dejen ver, cosa que no harán si sigue habiendo humanos cerca.

De hecho, incluso cuando los polluelos que se hallan en el suelo tienen apariencia de estar a medio desarrollar, con plumones en vez de plumas, tampoco hay que interferir. Muchos lo hacen para huir del nido de manera instintiva, ya que este atrae a los depredadores. En este caso, sus padres también se encargaran de sus cuidados, aun a ras del suelo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la legislación española tiene regulado estos aspectos. La recolección de crías y su tenencia está prohibida, especialmente en el caso de aves rapaces e insectívoras como las golondrinas, apuntan desde la organización.

¿Hay excepciones? ¿Qué hacer si ya he recogido un polluelo?

Existen algunas aves que por su naturaleza no pueden estar en el suelo. Es el caso, por ejemplo, de los vencejos. Estos tienen unas alas demasiado largas como para poder remontar el vuelo por su cuenta. Si encuentras uno en estas circunstancias puedes recogerlo y ayudarle. Bastará con ir a un lugar un poco elevado y dejarle que se lance a volar. Ojo, sin tirarlos o empujarlos a ello.

Y en cualquier caso, si has recogido un polluelo, la primera recomendación es no alimentarlos nunca con leche, ya que podrían morir. Tampoco conviene que sus fosas nasales queden taponadas, ya que sufrirían una muerte lenta y dolorosa. Cuidar un ave no es tan simple como pueda parecer a simple vista.

Lo mejor en estos casos es introducir al parajillo en una caja de zapatos vacía y llevarlo a un centro de recuperación de fauna silvestre. Hay muchos repartidos por toda España y puedes consultarlos en este enlace.