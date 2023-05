Orden de actuación de España y el resto de países en Eurovisión 2023

Blanca Paloma actuará en el puesto 8 de la gran final de Eurovisión 2023, que se celebrará este sábado en Liverpool (Reino Unido). Los productores del show han publicado este viernes de madrugada el orden de actuación de la gala en la que los 26 países finalistas competirán por hacerse con el micrófono de cristal. El azar había determinado previamente que España actuaría en el primer bloque de la final, entre los puestos 1 y 13. Finalmente, los organizadores han decidido que la representante española interprete su Eaea en octavo lugar, justo después de Chipre y antes que Suecia, la gran favorita en las casas de apuestas.

Pese a que España lleva más de 60 participantes en Eurovisión, nunca en la historia del festival un representante español había actuado en octavo lugar. Además, cinco cantantes se han llevado el triunfo desde esta posición de salida: Dinamarca 1963, Países Bajos 1969, Suecia 1974, Suecia 1991 e Israel 1998.

El dúo austriaco formado por Teya y Salena será el encargado de abrir la final con su irónica y reivindicativa Who the hell is Edgar? y la anfitriona Reino Unido cerrará el bloque de actuaciones con su tema pop I wrote a song. La sueca Loreen, ganadora del festival en 2012, intentará lograr su doblete partiendo desde la novena posición mientras que su principal rival, el finlandés Käärijä, lo hará desde el decimotercer puesto.

Orden de actuación de Eurovisión 2023

1. Austria

2. Portugal

3. Suiza

4. Polonia

5. Serbia

6. Francia

7. Chipre

8. España

9. Suecia

10. Albania

11. Italia

12. Estonia

13. Finlandia

14. República Checa

15. Australia

16. Bélgica

17. Armenia

18. Moldavia

19. Ucrania

20. Noruega

21. Alemania

22. Lituania

23. Israel

24. Eslovenia

25. Croacia

26. Reino Unido