La reveladora reacción del público extranjero tras la primera actuación de Blanca Paloma en Eurovisión

Blanca Paloma realizó este miércoles su primera actuación con público durante uno de los ensayos generales de Eurovisión 2023. Concretamente, la representante española cantó en el pase previo a la emisión de la segunda semifinal de este jueves, en la que 16 países compiten por lograr una de las diez últimas plazas para la final. España, como miembro del Big5 no participa de esta criba sino que está directamente clasificada junto a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y la vigente ganadora, Ucrania.

Sin embargo, Blanca Paloma actuó por primera vez con público para definir todo el apartado técnico de su puesta en escena y emitir un minuto de dicha actuación en la semifinal televisada de este jueves. Con el M&S Bank Arena de Liverpool a reventar, la candidata española fue una de las más aplaudidas de la noche. Además, las redes sociales pronto se llenaron de mensajes muy positivos para la ilicitana. Muchos de ellos procedentes de eurofans extranjeros.

"Nunca he estado en el tren de EaEa, pero esta puesta en escena combinada con la canción es única y memorable. Me gustó. No será este año, pero España podría ganar muy pronto si sigue así", señalaba el británico Matt. "La jodida España está aquí para pelear por la victoria. ¡Qué increíble ensayo! De otro mundo esta actuación de Blanca Paloma y con una realización increíble", señalaba un portugues de nombre Ricardo Rodrigues. "Es una actuación ganadora para mí. Muy poderosa. Muy cautivadora. Estamos en la era de Blanca Paloma", escribía otra eurofán.

El adelanto ofrecido por RTVE también ha dejado muy buen sabor de boca entre los seguidores españoles, que sueñan con ver a Blanca Paloma coronada como ganadora este próximo sábado en la final de Eurovisión. Para ello, tendrá que vencer a duros rivales como la sueca Loreen o el finlandés Käärijä.

La actuación que la ilicitana y su equipo han preparado para pelear por el micrófono de cristal es muy similar a la que ya vimos hace tres meses en el Benidorm Fest, aunque con algunas novedades en el apartado técnico, como son la realización y la iluminación. El 'pack' presentado a tres días de la gran final destaca sobre la mayoría de sus rivales y refuerza la condición de favorita de Blanca Paloma, actualmente quinta en las casas de apuestas.

Blanca Paloma actuará en la primera mitad de la gran final del próximo sábado 13 de mayo. Es decir, será una de las trece primeras en salir al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool. El puesto exacto en el orden de actuación se conocerá tras la celebración de la segunda semifinal de este jueves y será decidido por los productores del show.