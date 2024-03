¿Por qué sólo algunas personas pueden doblar la lengua?

No es una habilidad que tenga cualquiera. De hecho, está muy extendido que hay algunos que pueden y otros tantos que no. De hecho, hay parejas de gemelos en las que uno de ellos tiene esa capacidad y el otro no. Se trata de poder sacar la lengua y darle forma de 'u'.

Según el periódico El Correo, se trata de una habilidad que tiene entre un 65 y un 81% de la población, destacando una ligera preponderancia entre las mujeres sobre los hombres.

La respuesta a por qué unos sí y otros no radica en la genética, según recoge el portal especializado en Odontología Pediátrica Dr. Hachity. Estos apuntan que "debe existir un un gen dominante que permita realizar dicha acción y otro recesivo que lo impida".

En su página web, además, destacan el caso de algunos pares de gemelos que, a pesar de compartir genes, no tienen esa misma habilidad. "Si esta característica fuera absolutamente hereditaria, ambos hermanos deberían siempre tenerla; no obstante, la realidad prueba lo contrario", apuntan.

De hecho, apuntan que no sólo entra en juego la genética cuando se habla de esta habilidad, puesto que hay niños que la van desarrollando con el paso de los años.

Por otro lado, estos mismos expertos citan estudios familiares que concluyen que la probabilidad de que un pequeño pueda realizar este movimiento aumenta cuando los padres de ese niño o niña pueden.

"Pero la misma lógica indicaría que no deberían hallarse hijos de personas sin el rasgo que pudieran enrollar su lengua", contraponen y "sorprendentemente, todos los estudios realizados tienen sujetos con tales comportamientos", apostillan.

Por lo tanto, concluyen que la capacidad de poder poner la lengua en forma de 'u' radica en una combinación de factores genéticos y de otros de carácter externo.