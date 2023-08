Primeras declaraciones de Rodolfo Sancho: "Estoy firme y tranquilo"

El entorno más cercano a Daniel Sancho, presunto autor de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, se muestra firme en su decisión de no hacer ninguna declaración pública. Aseguraban este jueves en un comunicado remitido a EFE que no lo hacían para no interferir en la investigación y "para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias".

Este viernes, el programa matinal Espejo Público ha obtenido en exclusiva unas primeras declaraciones del actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Ha sido por teléfono y en una llamada que ha durado 48 segundos con el periodista Alex Álvarez.

"Alex, me pondré en contacto contigo. Ahora mismo estoy firme y luchando. Gracias por vuestra comprensión", ha sido lo único que le ha transmitido.

Aunque no se ha confirmado, todo apunta a que el protagonista de La Señora viajó el pasado fin de semana a Tailandia para estar cerca de su hijo. Tras confesar el crimen y declararse culpable, Daniel Sancho ingresó el pasado lunes en la prisión de Koh Samui, donde permanecerá aislado durante 10 días como siguiendo el protocolo sanitario contra el covid que aún sigue vigente.