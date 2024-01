Qué es la pansexualidad y qué famosos se han identificado como pansexuales

A pesar de que se siguen dando pasos para que los miembros del colectivo LGTBI dejen de sufrir discriminación, cosas tan sencillas como hablar abiertamente de la orientación sexual son especialmente difíciles en ciertos entornos.

Es el caso de mundos como el del fútbol, o el de los toros, por lo que esta semana el torero Mario Alcalde ha acaparado gran atención al salir del armario. "Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI", explicó en una entrevista con El Mundo.

"Me enamoro del interior, no me importa el género", señaló el torero, que también añadió que prefiere no hablar de política. Según explicó la sexóloga Mariona Gabarra en Cosmopolitan "la pansexualidad es la atracción romántica o sexual por una persona independientemente de su sexo o identidad de género".

En los últimos años, a medida de que más personas se han ido identificado como pansexuales algunos se han preguntado qué diferencia hay con la bisexualidad y por qué esta está mal entendida. El problema está en identificar la bisexualidad únicamente con la atracción hacia dos géneros, mujeres u hombres, por lo que se da a entender que las personas bisexuales no sienten atracción por las personas no binarias.

Además del torero Mario Alcalde numerosos rostros conocidos se han identificado como pansexuales. Una de las primeras fue la cantante Janelle Monáe, que ha explicado en algunas ocasiones que debe a la lectura el haberse identificado como pansexual. También se identifican de esta forma las cantantes Demi Lovato y Miley Cyrus, la modelo Cara Delevingne o el rapero Yungblud.