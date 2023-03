La reacción de un rival de Blanca Paloma en Eurovisión al oírla cantar en directo lo dice todo

¿Puede Blanca Paloma lograr lo que Chanel no pudo el año pasado? ¿Es posible ganar Eurovisión con su Eaea? A 48 días de la gran final del concurso, que este año se celebra en Liverpool (Reino Unido), la representante española suma opciones para alzarse con el micrófono de cristal. En las últimas horas, la ganadora del Benidorm Fest se ha situado entre los cinco favoritos para llevarse Eurovisión 2023, según las casas de apuestas. Este registro es mejor que el que cosechaba Chanel a estas alturas de temporada el año pasado.

Y no es para menos. Este sábado, Blanca Paloma fue una de las candidatas que participaron en la Barcelona Eurovision Party, una fiesta 100% eurovisiva en la que 13 de los 37 aspirantes cantaron en directo ante 2.500 personas para promocionar los temas que en mayo defenderán en el certamen. Ejerciendo de anfitriona, Blanca Paloma fue la encargada de cerrar el concierto con una perfecta interpretación de Eaea.

El público presente en el Sant Jordi Club rompió a aplaudir tras dicha actuación ante una emocionada Blanca Paloma, que dio las gracias a sus pichones por el apoyo recibido. "Esto es gracias a vosotros, que me habéis traído hasta aquí. Estoy feliz y os amo. Hasta Liverpool y más allá", dijo ante los repetidos gritos de "ganadora" de los eurofans.

Pero no sólo los seguidores del concurso, la mayoría españoles, vitorearon la actuación. Entre el público también se encontraban rivales de la española en Eurovisión que previamente habían participado en el concierto. Uno de ellos fue el vocalista del grupo esloveno Joker Out, que se quedó maravillado por la increíble voz de Blanca Paloma. En un vídeo filtrado en redes sociales se puede ver a Bojan Cvjetićanin totalmente absorto mientras disfruta de la actuación española. Cuando termina, se gira hacia sus compañeros de banda con una cara de absoluto asombro por lo que acababa de escuchar y en sus labios se puede leer que dice la palabra "Fuck" ("Joder", en inglés). Además, no duda en remangarse la camiseta para mostrar que tiene el vello de punta.

Una reacción que resume perfectamente la respuesta positiva que está encontrando la candidatura de Blanca Paloma fuera de nuestras fronteras. Hace unos días, los expertos sobre el festival consultados por El HuffPost estaban convencidos de que la representante española quedará muy bien situada en la clasificación final y alguno no descartaba, incluso, la victoria.

No lo tendrá fácil puesto que la sueca Loreen, ganadora ya en 2012 del festival con Euphoria, parte este año como gran favorita con su nuevo hit: "Tattoo". En las casas de apuestas, Suecia lidera con un 39% de probabilidades de victoria. España, de momento, es quinta con un 4%. Pero las cuotas que se pagan por un triunfo español siguen bajando día tras día. ¿Habrá Palomazo en Liverpool el 13 de mayo?