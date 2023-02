Rihanna en la final de la Super Bowl 2023: así ha sido la actuación

Después de varios meses tras el anuncio de que Rihanna sería la protagonista del concierto en el descanso de la Super Bowl 2023, la actuación de la de Barbados se producía la noche de este domingo en el State Farm Stadium de Arizona y no lo hacía sola.

La cantante de Barbados arrancó su espectáculo en la final de la Super Bowl desde una plataforma elevada sobre el suelo en la que se tocó suavemente el vientre, un gesto con el que hizo estallar las redes sociales con rumores sobre un posible embarazo. Término que confirmaría después un representante de la artista.

Rihanna se presentó en el descanso de la Super Bowl 2023 vestida con un mono de un rojo intenso y acompañada por decenas de bailarines de blanco, la cantante revivió sus mayores éxitos en un espectacular escenario conformado por pasarelas voladoras que se iban intercambiando a medida que avanzaba el espectáculo que, desde la grada, siguieron unas cuantas celebrities: Bradley Cooper, Paul McCartney, LeBron James, Jason Derulo, Billie Eilish y Adele.

Especialmente viral se hizo la presencia de la modelo Cara Delevingne, quien llevaba una camiseta con el mensaje "El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol".

Rihanna inició sus concierto de la final de la Super Bowl con uno de los primeros temas de su carrera: Bitch Better Have My Money. Después le seguirían. una mezcla de Where Have You Been, Only Girl (In the World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, Umbrella y Diamonds. Doce canciones que han repasado la carrera de la artista de Barbados durante aproximadamente media hora.

Desde ANTI, Rihanna se ha ocupado de su línea de moda Fenty, ahora parte de LVMH. En 2019, protagonizó la Isla de la Guayaba de Childish Gambino y publicó una "autobiografía visual" de 504 páginas. En su disfraz de estrella de cine, ha aparecido en Ocean's 8 (2018), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017), "Bates Motel" (2017) y Popstar: Never Stop Never Stopping (2016). Tuvo su primer hijo con A$AP Rocky en mayo pasado.

Rihanna devolvió la música pop al descanso del Super Bowl tomando el relevo de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron las estrellas invitadas el año pasado.

The Weeknd (2021), Jennifer López y Shakira (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) y Beyoncé (2013) completan la lista reciente de actuaciones del Super Bowl.

Rihanna, que no publica disco desde hace siete año, volvió a la actualidad musical el año pasado con la publicación de dos canciones Lift Me Up y Born Again, sus contribuciones a la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Antes de la rueda de prensa previa a la actuación de la final de la Super Bowl 2023, Rihanna aseguró estar trabajando en un nuevo disco, influenciado por los sonidos reggae. En el encuentro, la de Barbados aseguró estar "abierta a explorar, descubrir, crear cosas que son nuevas, cosas que son diferentes, cosas que están fuera, extrañas, que nunca tengan sentido para mis fans. Solo quiero tocar; quiero divertirme con la música".