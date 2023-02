La revelación de Rihanna en su actuación en la final de la Super Bowl 2023

Después de siete años sin verla en directo, Rihanna se ha subido al escenario de la final de la Super Bowl 2023 como protagonista única del espectáculo del descanso del último partido de la NFL, que protagonizan los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el estadio State Farm de Arizona.

La expectación sobre la actuación de Rihanna en la final de la Super Bowl 2023 ha sido tal que horas antes de que sonasen los primeros acordes de Bitch Better Have My Money, las publicaciones y memes en las redes sociales la señalaban como uno de los nombres de la noche del fútbol americano.

Adele o Billie Ellish son solo algunas de las estrellas que se han dejado ver por el estadio en el que se disputa la final de la Super Bowl 2023 para ver el concierto de Rihanna en directo, mientras miles de seguidores de la de Barbados, más allá de lo musical, se fijaban en otras cosas de la actuación y muchos se hicieron la misma pregunta: "¿Está Rihanna embarazada de nuevo?".

La cantante de Umbrella apareció en escena con un ceñido mono rojo y un pantalón bajo que realzaba una barriga de embarazada. De hecho, la cantante de Barbados arrancó su espectáculo desde una plataforma elevada en la que se tocó suavemente el vientre, un gesto con el que hizo estallar las redes sociales con rumores sobre un posible embarazo.

Un representante de la artista despejó las dudas al confirmar al medio especializado The Hollywood Reporter que Rihanna espera el que será su segundo hijo, tras el que tuvo en mayo de 2022 con el rapero ASAP Rocky.

El jueves pasado, en la rueda de prensa previa a la final de la Super Bowl 2023, Rihanna explicó que fue precisamente la maternidad la que le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la NFL, un espectáculo incluso más popular que el propio partido.

"Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa", dijo en una rueda de prensa en la que estuvo sentada y no se pudo apreciar que volviera a estar embarazada.